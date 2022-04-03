南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加 橙縣安那罕市（Anaheim）3月31日下午，一名男子涉嫌試圖綁架剛從學校步行回家的 13 歲女孩，這名女孩當時被抓後又踢又叫，此舉嚇壞了嫌疑人，再加上現場幾名目擊者的迅速反應，終於讓女孩脫離險境。華人 家長聽聞此案件後，紛紛表示震驚。

影音來源：監控視頻／記者邵敏後製

據安那罕警察 局稱，這起事件發生在3月31日（周四）下午 2 時 45 分左右，當時警方接到數起報警電話，稱一名男子在 West Ball Road 2600 街區試圖將一名女孩強行推到車上。警方調查後發現，案發時13歲的女孩正獨自一人，從 Dale Jr. 高中放學步行在回家的路上，就在此時噩夢突然發生，一名陌生男子坐在路邊一輛停著的卡車上，該男子看到女孩後立即下車靠近，並試圖強行將她推到卡車的乘客座位上。

警官Jacob Gallacher表示，受害者被抓住後又踢又叫，「女孩當時的表現嚇壞了嫌疑人，謝天謝地，受害人在事件中沒有受傷。」現場幾名目擊者見狀馬上報警，該男子不得不釋放女孩並開車迅速逃離。

綁架未遂的嫌疑人被描述為 25 歲的西裔男子，身材消瘦，頭髮又短又稀，身穿灰色連帽衫。案發第二天，警方公佈了嫌疑人駕駛的卡車圖像，被描述為一輛白色皮卡，可能是豐田 Tundra 或福特 F150，卡車的底盤上有一個灰色的工具架。

警方表示，受害女孩在面對突然發生的危險時，大聲尖叫、反抗引起路人注意，這樣的做法非常正確，在關鍵時刻保護了自己。

南加華人家長在聽聞此案件後表示十分震驚，亞凱迪亞市（Arcadia）王先生說，「孩子學校離家近，有時大人沒空接送，我們也會讓他們放學後自己步行回家，現在竟然有不法歹徒大白天等在路口對孩子伺機作案，太可怕了。這起案件如果女孩反應不及時，沒有路人相助，後果不堪設想。」

警方目前尚未公佈有關該事件的進一步細節，任何知情此案信息的人都可以撥打 714 765-1419 ，聯繫安那罕警察局偵探 Jacob Medina，或撥打 855-TIP-OCCS 聯繫滅罪熱線。