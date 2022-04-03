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男子在南加聖塔安那警方拘留期間死亡 當局展開調查

本報記者╱洛杉磯訊
聖塔安那警方正對這事件進行獨立調查。（聖塔安那警局臉書）
聖塔安那警方正對這事件進行獨立調查。（聖塔安那警局臉書）

當局3日繼續調查在橙縣聖塔安那（Santa Ana）警方拘留期間死亡的嫌犯的事件。

這名男子2日（週六）在一家醫院死亡，一天前他因涉嫌在聖塔安那靠近約翰韋恩機場附近的一家酒店，打破窗戶和襲擊保安而被捕。

聖塔安那警局發言人洛佩茲（Maria Lopez）說，4月1日周五晚上 11 點 47 分，該局接到電話，前往地址為 2721 Hotel Terrace的拉昆塔酒店（La Quinta Inn and Suites），該酒店在柯斯塔梅莎 (55) 高速公路以西。

洛佩茲說，警察抵達後，遇到一名充滿敵對且好鬥的男性，他的手和手臂明顯受傷。警方在試圖降服以便拘留這名男子時，這名男子卻與警察發生暴力衝突。在警方努力制約該男子的過程中，警方使用武力將他拘留。

洛佩茲說，醫護人員在現場對受傷男子進行了治療，並將他帶到橙縣全球醫療中心（Orange County Global Medical Center），但2日週六早上他被宣布死亡。根據聖塔安那警局政策，該局兇殺案偵探、人事部和橙縣地方檢察官辦公室都會同時對這事件進行獨立調查。

警方並呼籲任何有此案相關信息的人，致電 714-245-8309， 聯繫警方兇殺案偵探。

橙縣 警察 機場

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