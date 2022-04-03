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僑心國語學校哈岡新校區開放日暨園遊會 熱鬧非凡

洛杉磯訊
僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）
僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）

僑心國語學校哈仙達岡（Hacienda Heights）新校區，4月2日上午10時至下午4時，舉行開放日暨籌款園遊會和招生活動，熱鬧非凡

震天的鑼鼓聲伴隨著祥獅獻瑞，帶出了新冠疫情後僑心國語學校的首次籌款園遊會和學校開放日。為了這一天，家長和義工們親手包了500個粽子，熱心的家長們捐出滿樹的鰐梨和橘子，哈岡附近的商家則以實際行動，歡迎僑心哈岡分校這個新鄰居。有捐飲料、送鹽酥雞、炸雞和香腸的，加上哈岡校區廚房裡傳出香氣四溢的滷肉飯和涼麵，與20多個吃喝玩樂攤位，讓參加園遊會的近三百位家長和學生，在南加州燦爛的陽光下，享受久違的社交喜悅。

帶領僑心國語學校走進第32年的王唯美校長，除了感謝一向支持學校的家長會，老師和義工們，也特別感謝能得到哈岡衛理基督教會恩雨堂，和許昔富牧師的支持，讓僑心在哈岡成立分校。許昔富表示，聖谷東區華裔家庭孩子學習中文的需求日增，教育是華人教會的文化使命，因此多年僑心國語學校來哈岡設立分校是水到渠成。

週六的園遊會同舉行學校開放日，參加的家長都不忘為子女們的作品拍照。也有一些家長和社區人士看到僑心學生的學習成果展後，立刻帶親友來為孩子報名暑期班。

僑心國語學校蒙市和哈岡分校平日是週一到週五有課後輔導班，2022年暑期班為期九週，上課時間為週一到週五早上8點到下午5點半。課程包含英文，數學，中文和中華文化還有藝術及音樂，並舉辦定期的戶外野餐和郊遊。蒙市總校區招收範圍是蒙市和阿罕布拉學區，哈岡分校招收哈岡/拉朋地以及核桃學區從幼兒班到八年級的學生。

僑心國語學校是非營利組織，如果是低收入戶，可提供清寒獎學金補助。詳細報名訊息請洽https://chiaohsin.org/  或致電 (323) 728-6101洽詢。

僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）
僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）
僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）
僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）
僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）
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