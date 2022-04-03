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洛縣華人密集區傳出警察對嫌犯開槍 事出有因

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）日前傳出一名嫌犯試圖開車碾過兩名出勤的洛杉磯縣警局警員，遭警員開槍射傷。（ABC7截圖）
洛杉磯縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）日前傳出一名嫌犯試圖開車碾過兩名出勤的洛杉磯縣警局警員，遭警員開槍射傷。（ABC7截圖）

洛杉磯縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）日前傳出一名嫌犯試圖開車碾過兩名出勤的洛杉磯縣警局警察，引發警察追捕嫌犯，最後嫌犯並遭警察開槍射傷。

洛縣警局稱，警察於4月1日周五下午4 點 24 分左右，收到哈仙達岡「水晶燈大道」（Crystal Lantern Drive）14440 街區一棟民宅的報警電話，希望警方對一名試圖在住家用汽油縱火引起騷亂的男子作出回應。然而警方在抵達後，嫌犯試圖用車子撞倒兩名警察，並引發警方追捕嫌犯。

最終，男子停下車跑出車外。當局說，他隨後轉身用一個極可能是螺絲刀的鋒利物體刺向警察，警察試圖用「非致命」的橡皮子彈向他開槍阻止他，但嫌犯沒有投降。就在那時，警察們開槍打傷了這名男子。一個視頻顯示，一輛停在一家人車道上的汽車車窗被槍聲炸飛。

該男子之後被送往醫院，據說情況穩定。

一位當地居民說，她聽到三聲槍響，接著是警車和直升機的聲音。這對一個通常很安靜的社區來說，很不尋常。她補充說。槍擊事件中沒有人受傷。

警方要求凡是任何有此事件信息的人，和洛縣警局兇殺組聯繫，電話 (323) 890-5500。

警察 洛縣 洛杉磯

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