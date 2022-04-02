洛杉磯華埠至德三德公所146年首次升起中華民國國旗

至德三德公所樓頂，黃敏境（右四）、周賜軒（右五）等在升旗前合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州傳統僑社羅省至德三德公所自創建146年來，2日午間首次升起中華民國 國旗、美國國旗。駐洛杉磯 台北經文處處長黃敏境致辭，「希望這面國旗世世代代、永久飄揚在洛杉磯華埠 」。

影音：記者啟鉻

當天參加升旗儀式的有羅省中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒、監事長蔡惠玲、副監事長胡卓球，及前任主席、顧問及元老等僑領，還有康普頓學區警局華裔局長吳韋霖，洛僑中心副主任鄭心茹、經文處葉立傑組長等參加。升旗儀式前，舉辦祭拜「五姓先祖」儀式。

旗桿位於至德三德公所建築頂部，需要踏著狹窄的懸梯攀上去。黃敏境處長及夫人沿著樓梯登上屋頂，與羅省中華會館四大首長，其中周賜軒兼任至德三德公所主席，眾人一起見證歷史時刻。黃敏境、周賜軒分別升起中華民國國旗和美國國旗，兩面國旗在Hill路空中飄揚。

黃敏境表示「今天對整個洛杉磯華埠來說格外具有意義，因為從今開始，洛杉磯華埠的天空增加了一面中華民國國旗」。他說「至德三德公所擁有全華埠最佳的位置（location），未來從110高速公路交流道下來的車輛，都將看到我們的國旗飄揚」。

黃敏境說「今天齊聚一堂參加這場活動，大家支持的不止這面國旗，還有實施自由、民主制度的中華民國。為了表示政府的重視，僑務委員會也特別補助1500美元，委託本人面交貴公所，希望這面國旗世世代代、永久飄揚在洛杉磯華埠」。

他強調，俄羅斯對烏克蘭的入侵已經一個多月，這段期間大家可以體認到「專制獨裁沒有制衡、自由民主不會爆衝」，在台灣的中華民國歷經威權統治、民主轉型，現已發展成為完全民主化國家。他指出，根據英國「經濟學人」智庫最新發布2021年全球民主指數，台灣是排名世界第八強的完全民主國家，在亞洲排名第一，獲得國際社會肯定。

鄺松齡表示，羅省中華會館所屬傳統僑社至德三德公所首次升旗中華民國國旗、美國國旗，這是新春之際新的開端，希望繼續保持下去。

周賜軒說，今天是至德三德公所開年春宴，藉此在公所建築頂部升起中華民國國旗、美國國旗，也是在華埠Hill路上首次升起中華民國國旗。這是繼百老匯大街之後，飄揚在華埠的又一面中華民國國旗。