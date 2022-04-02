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兒童故事：朋友就是永遠的朋友

洛杉磯訊
兒童故事時間：朋友就是永遠的朋友。(華美博物館和華埠圖書館)
兒童故事時間：朋友就是永遠的朋友。(華美博物館和華埠圖書館)

深受廣大家長及兒童歡迎，華美博物館華埠圖書館合辦4月第一期《兒童故事時間》，將於4月5日（星期二）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）以視像方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將講述亞裔作者Dane Liu 撰寫的故事：「朋友就是永遠的朋友」(Friends are Friends, Forever)。

這是一本根據作者Dane Liu個人移民故事改編成的兒童圖書，主旨是分享無限影響力的友誼，它能在世界各地傳遞愛與善意。故事主角是居於中國東北的丹丹與月月兩位女孩子。描述丹丹移居美國之前她們最後一晚聚在一起。這兩位感情最好的朋友有著一個最喜歡的冬季傳統：製作剪紙雪花，並將它們放在外面冷凍，然後把它們掛起來作為裝飾品。沒有人可以繼承她們這項傳統，後來直到一位特別的朋友出現。

此圖書故事適合4至8歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

作者Dane Liu 深信故事具有肯定、傳遞與轉變的力量。她在多倫多大學取得學士學位，並獲哥倫比亞大學新聞學碩士。作為一個講故事者，Dane Liu 對人們較少探索關於身份、家庭、文化與歸屬感等領域的議題深感興趣。她希望讓孩子們能夠看到自己故事的重要性以及分享它們的美麗。她的處女作品「朋友就是永遠的朋友」(Friends are Friends, Forever) 是少年圖書館協會金級標準選集，以及The Bulletin of the Center for Children’s Books年度最佳圖書。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，主要是由羅沛筠為大家講述美國亞裔羅沛筠寫之故事，羅沛筠<羅沛筠an>會邀羅沛筠出席。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org

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