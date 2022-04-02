州長緊急服務辦公室將於加州五城市地震防災宣導

加州州長緊急服務辦公室將於加州五個城市進行地震防災宣導。（GettyImages）

隨著許多家庭和學生迎接春假，加州州長緊急服務辦公室（California Governor’s Office of Emergency Services，簡稱Cal OES）提醒加州居民和遊客務必注意安全，並時刻做好有效應對災害的準備。

4月為地震 防災月（Earthquake Preparedness Month），州長緊急服務辦公室將舉辦宣導活動，通過地震模擬器讓民眾感受3至7級震度的實境模擬，學習了解防震的重要性。

此次地震模擬宣導將於4月4日從聖地牙哥開始，輪流在加州的五個城市進行，其中包括洛杉磯（4月5日）、沙加緬度（4月7日）、柏克萊 （4月8日）和薩利納斯Salinas（4月9日）。

主辦單位為州長緊急服務辦公室地震計畫和危機溝通官員（Earthquake Program and Crisis Communication Officials），活動為期4日在聖地牙哥 Balboa公園的Inspiration Point，大眾開放時間： 8:00 am-1:00pm 。5日：洛杉磯 聯合車站（Union Station）Patsaouras Transit 廣場，

大眾開放時間：8:00am至1:00pm。 7日在沙加緬度 的 州議會大廈西臺階（State Capitol West Steps），大眾開放時間：8:00am至2:00pm。8日在柏克萊加州大學 （UC Berkeley），大眾開放時間： 10:00am至2:00pm。9日在Salinas 薩利納斯足球運動中心（Salinas Soccer Sports Complex），大眾開放時間：10:00am至2:00pm。

活動現場有地震模擬器（14' H x 9'W x 36' L）， 參與模擬體驗的民眾，以及地震專家與民眾進行互動。以及主辦單位向媒體提供英語及西班牙語視頻