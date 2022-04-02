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世界夫人全美決賽 洛杉磯音樂人劉良子奪冠

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu）在近日結束的世界夫人全美總決賽中勇奪冠軍，進軍今年5月世界夫人全球總決賽。（世界夫人大賽組委會提供）
洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu）在近日結束的世界夫人全美總決賽中勇奪冠軍，進軍今年5月世界夫人全球總決賽。（世界夫人大賽組委會提供）

洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu）在近日結束的世界夫人全美總決賽中脫穎而出，勇奪冠軍，進軍今年5月世界夫人全球總決賽。

與其他選美不同，世界夫人大賽參賽選手均爲已婚女性。評選標準除外表、身材、才藝外，更看重參賽選手的個人成就、自身在家庭的定位以及對社會的貢獻等等。今年的評委包括好萊塢音樂製作人、RIAA級金唱片歌唱家喬尼·布魯，法國新生代演員白露娜，保加利亞歌劇院首席花腔女高音瑪麗亞娜帕博茲拉蒂娃等。

劉良子在大賽中演唱著名歌劇《我親愛的爸爸》，驚艷全場。她表示，自己從七年前開始練唱這首歌，「只有經過千錘百煉才能讓歌唱的每一句話，每一個呼吸都恰到好處」，回頭看，這麽多年的艱苦耕耘，值得。

值得一提的是，劉良子為大賽原創了一首主題曲《We Are World Madams》，講述世界夫人們在生活中扮演的多種角色，她們是母親，是妻子，是孝順的女兒，也是有魅力的自己。歌曲呼籲了夫人們在幫助他人的同時也別忘記關愛自己。她在全美總決賽中完美演繹自己的作品，轟動全場。

來自遼寧本溪的劉良子，多年來在歌壇上耕耘。她2014年榮獲中國第七屆藝術大賽聲樂組特金獎。2011年獲韓國旅遊發展局Touch Your Dream歌舞比賽中國大陸賽區總冠軍。

將歌聲帶到美國的劉良子，經常受邀擔任大型公益活動獨唱嘉賓。 2017年，颶風哈維(Hurricane Harvey)肆虐美國西部，她和休士頓上百個社團共同舉辦救災音樂會，募款2萬多元支援災區。疫情期間，劉良子發行了兩張個人原創專輯《Liunique》和《Precious》，帶給在疫情中失去親人的人們心靈的撫慰。在不到一年的時間裡，兩張專輯在全球音樂平台Spotify上突破了11萬的播放量，收聽人數在所有Spotify的藝術家排名中位列前4%。

走下舞臺的劉良子，也經常走進社區奉獻愛心，教老年人唱歌技巧，幫助智力有障礙的小朋友學習鋼琴和聲樂。目前準備全球世界夫人大賽決賽的百忙中，她還抽空幫助自閉症兒童準備即將到來的4月份慈善音樂會，她同時應世界夫人全球執行主席、自閉症兒童音樂會創辦人陳和霞（Lisa陳）邀請，為自閉症兒童創作歌曲，並將在本年度音樂會上呈現，為自閉症兒童發聲。

「今天的成功又是一個全新的起點，我不會停止前行的腳步」劉良子表示，她會用實際行動，不負該項殊榮。

劉良子參加自閉症兒童音樂會準備活動，為自閉症兒童發聲。（自閉症兒童慈善音樂會籌備...
劉良子參加自閉症兒童音樂會準備活動，為自閉症兒童發聲。（自閉症兒童慈善音樂會籌備組提供）
走進社區奉獻愛心，教老年人唱歌技巧。（劉良子提供）
走進社區奉獻愛心，教老年人唱歌技巧。（劉良子提供）
參加颶風賑災音樂會，用歌聲為災區籌款。（劉良子提供）
參加颶風賑災音樂會，用歌聲為災區籌款。（劉良子提供）

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