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艾爾蒙地買下兩家汽車旅館 133床位可減少該市遊民30%

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣政委員蘇麗絲慶祝艾爾蒙地市（El Monte）買下兩家汽車旅館提供當地遊民居住。（蘇麗絲辦公室）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲慶祝艾爾蒙地市（El Monte）買下兩家汽車旅館提供當地遊民居住。（蘇麗絲辦公室）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）1日在艾爾蒙地市（El Monte）主持慶祝儀式，該市購買了兩家汽車旅館加入「房匙」（Homekey） 項目，提供當地遊民或面臨無家可歸風險的人們居住。

兩家汽車旅館共有 133 張床位。其中，M 汽車旅館（M Motel，10024 Valley Blvd, El Monte, CA 91731）有93 間客房，實惠旅館（Budget Inn，10038 Valley Blvd, El Monte, CA 91731）有 40 間客房。 M 汽車旅館將在五年內作為無家可歸家庭的臨時住房運營，然後在第六年過渡到永久性支持性住房。Budget旅館將作為緊急庇護所運營，優先考慮過渡年齡的青年。這兩個 房匙項目站點可為 133 個人提供住房，約佔該市無家可歸人口的 30%。

蘇麗絲說，作為艾爾蒙地市的居民，她為艾市解決無家可歸問題的領導能力感到自豪。 在大流行開始時，艾市就歡迎「房間鑰匙」（Roomkey）項目，保護最脆弱的居民免受 COVID-19 的侵害。 在此基礎上，城市又通過加州的「住家鑰匙」（Homekey）項目，購買了兩家汽車旅館。她一直倡導為洛縣第一區和縣市政府提供更多資金，加緊幫助無家可歸的鄰居們。

2020 年11 月，艾爾蒙地市獲得了加州「房匙」（Homekey）項目第一輪贈款1771萬3213元，購買了該市兩家汽車旅館，經過改造提供無家可歸者暫時棲身，並且成為除洛杉磯市外，在洛杉磯縣是第一個購買汽車旅館加入房匙項目的地方城市。

旅館 汽車 艾爾蒙地

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