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河濱縣致命車禍 一車失控越中線逆行對撞

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱縣近日發生致死車禍及槍擊案，兩人死亡。（警方提供）
河濱縣近日發生致死車禍及槍擊案，兩人死亡。（警方提供）

南加內陸近日發生一起嚴重車禍和一起致死槍擊案，一名58歲女性在河濱市發生嚴重車禍，傷重不治。一名17歲少年在坦密庫拉市（Temecula）民宅中遭槍擊死亡。

車禍發生在4月1日午後3時許。受害女性駕駛一輛紅色2003年款Chevrolet Trailblazer車，行駛到河濱市區Buena Vista路與Indian Hill街交匯處附近時，另一名18歲男子駕駛黑色2018年款Audi sedan車，突然因不明原因，失控越過街路中線逆行，與受害女性的車迎頭對撞。女性受重傷送醫不治。警方尚未公布死者姓名。死者與肇事者均是河濱縣赫汝帕谷市居民。

肇事者受輕傷，送醫無礙。據警方資訊，目前正在調查肇事者是否涉嫌酗酒或吸毒後駕駛，導致車禍。警方也呼籲如有知情者，可致電提供線索，致電警探G. Matthews 951-826-8724 。

坦密庫拉市槍擊案發生在3月30日午後，位於臨近Melissa Circle一棟民宅，案發時間當日午後1時許。警方接到報警到達現場時，將頭部受傷的17歲少年送醫，不久宣布死亡。警方表示，案發前，曾有另一名少年與受害者在一起，案件正在調查中。

車禍 槍擊 南加

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