台灣設計師蕭青陽、李政瀚、于薇出席第64屆葛萊美獎

李政瀚、于薇入圍專輯《八歌浪Pakelang》（然點設計工作室提供）

第64屆葛萊美 獎4月3日將在拉斯維加斯舉行頒獎典禮，台灣共有設計大師蕭青陽及新銳設計師李政瀚、于薇共2組入圍 最佳專輯設計包裝獎，均將親自赴美出席典禮。

美國音樂界最高榮譽葛萊美獎(GRAMMY Awards)於去年11月24日揭曉入圍名單，最佳專輯設計包裝獎入圍5張專輯中就有2張出自台灣設計師之手，其中設計大師蕭青陽憑《Zeta》專輯榮獲第六度提名 ；新銳設計師李政瀚、于薇則以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊《八歌浪Pakelang》專輯在今年首度入圍。

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蕭青陽自2005年首度以《飄浮手風琴》專輯入圍葛萊美獎最佳專輯設計包裝獎後，接連於2008年、2009年、2011年及2019入圍。本次入圍專輯《ZETA》，為台灣凡音文化 Soul of Ears樂團以未來人類與AI戰爭為歌曲的故事背景，融合金屬、電子和硬核搖滾等音樂風格交織出13首歌曲場景。今年蕭青陽將與專輯製作人賴雨辰一同赴美出席頒獎典禮，全程以紀錄片形式拍攝，更將專輯以數位藝術品收藏形式(NFT)販售，部分所得將捐贈給國際反戰相關基金會。

《八歌浪Pakelang》專輯係由董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男的長子蔣進興，及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員，以雷鬼、電子、搖滾等元素重新將阿美族語古調編曲。專輯包裝由然點設計工作室負責人李政瀚及設計師于薇，以馬蘭部落所在的台灣東海岸為出發點，透過紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，呈現出郭英男和族人們揚聲高歌的意象，讓聽眾更親近台灣原民文化及海洋環境。

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葛萊美獎頒獎典禮原定今年1月31日於洛杉磯辦理，因疫情延至美西時間4月3日晚上5時(台北時間4月4日上午8時)，並移師至賭城拉斯維加斯舉辦。更多詳細資訊，請至網站查詢：https://www.grammy.com/。