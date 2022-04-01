我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當前經濟強健 股指開季走升

BA.2肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令

洛市未來五年出資30億 造1萬6000遊民床位 人均18萬

記者楊青／綜合報導
洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，每個床位耗資超過18萬元。（記者楊青／攝影）
洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，每個床位耗資超過18萬元。（記者楊青／攝影）

洛杉磯市1日宣布以和解方式解決洛杉磯遊民訴訟案。洛市將在未來五年花費30億元，為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，容納目前遍佈洛杉磯市15個轄區約60%遊民，平均每個床位耗資18萬元。

洛杉磯人權聯盟訴訟案的被告包括洛杉磯市和洛杉磯縣，但洛杉磯縣1日沒有與原告達成和解。但洛杉磯市府表示，洛縣將負責向患有嚴重精神疾病、慢性疾病以及吸毒的遊民提供服務和住房。

➤➤➤假消息致安置混亂 眾議員要遊民「回家」惹眾怒

洛杉磯地區到底需要多少遊民床位和住房，目前尚無法確定，洛杉磯市府下一步就是調查實際情況。根據最新統計，洛杉磯縣在2020年新冠疫情大流行期間，無家可歸人口為6萬6433人左右，比2019年增加將近13.%；洛杉磯市2020年無家可歸人口為3萬6165左右，比2019年增長14%。

洛市相關部門初步估計，當地未來五年至少要增加1萬4000至1萬6000個床位給遊民，耗資24億至30億元。換言之，每個床位耗資18萬7500元左右。

➤➤➤假洛市老嫗房屋後院外變成遊民營堆滿垃圾 求助當局沒用

洛杉磯縣1日沒有回應民權組織的投訴。洛縣今年3月初在雙方的和解談判中曾發表聲明，承諾在本財政年度增加解決遊民問題的投資，大約10億元左右。洛縣政府認爲，解決遊民問題應該著眼長期，提供幫助遊民改變生活可持續解決方案。

洛縣表示，自2017年H措施通過以來，全縣已為7.8萬人提供了永久性住房，為10萬4000人提供臨時住房。不幸的是，洛杉磯縣仍在2020年3月被洛杉磯人權聯盟告上了法庭。

洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或...
洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，每個床位耗資超過18萬元。（記者楊青／攝影）
洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或...
洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，每個床位耗資超過18萬元。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 遊民 洛縣

上一則

整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

下一則

台灣設計師蕭青陽、李政瀚、于薇出席第64屆葛萊美獎

延伸閱讀

假消息致安置混亂 眾議員要遊民「回家」惹眾怒

假消息致安置混亂 眾議員要遊民「回家」惹眾怒
洛市天使纜車 16億元大型開發案敲定

洛市天使纜車 16億元大型開發案敲定
舊金山「遊民恢復計畫」 再獲加州750萬金援

舊金山「遊民恢復計畫」 再獲加州750萬金援
洛市高檔手錶成為盜賊目標　近日連續發生搶案

洛市高檔手錶成為盜賊目標　近日連續發生搶案
239營地提前清完 僅5人願住遊民所

239營地提前清完 僅5人願住遊民所
紐約市5大區180遊民營地 兩周內清除

紐約市5大區180遊民營地 兩周內清除

熱門新聞

醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20

超人氣

更多 >
「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去