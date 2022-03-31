核桃市華裔副市長擬競選連任　獲企業家和政治領袖支持

核桃市議員、現任副市長伍立倫（中）、APAPA全國主席尹集憲（左二）、企業家苗廣耀（右一）。（記者啟鉻／攝影）

核桃 市現任副市長伍立倫（Allen Wu）擬競選連任，31日拜訪亨銳美國公司服裝企業家苗廣耀。而在苗廣耀的邀請下，當天北加州 的美國亞太裔公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹集憲（Henry Yin）也到訪南加，對伍立倫競選連任表達鼓勵，並表示希望更多華人 在美參政議政，參與社區服務。

尹集憲當天一行從北加州到訪南加，他對擬繼續參選下一任期的伍立倫表示，很高興與伍立倫見面，暸解到伍先生以往參政議政的積極表現，也希望暸解社區服務計畫。他代表的APAPA目的就是鼓勵更多華人參政議政，這也是成立的宗旨。

APAPA成立於20餘年前，總部位於沙加緬度。尹集憲從事推動全美亞太裔參政議政30多年。呼籲亞太裔參與選民登記，積極投票支持亞太裔參選，能夠爭得話語權，代表亞太裔聲音。

伍立倫表示，他雖尚未宣布競選連任，但已經開始下一任期的選舉動作，此次訪問市區經營服裝的企業家苗廣耀，也是尋求更多支持者。也非常感謝尹集憲到訪表達鼓勵，以及對加州華人關心議題的支持。

伍立倫說，距離11月投票還有數個月，對於此次競選連任的目標，最重要的是關心市民福祉，比如讓治安維持更好，市府預算及拿到聯邦、州府更多經費，為市政建設、市民造福，其它還有公共衛生、教育品質等，讓各項工作都能做得更好。

苗廣耀在核桃市經營服裝公司多年，他也是美中藝術家協會創辦人。他當天促成尹集憲與伍立倫見面，也是希望讓公眾進一步暸解APAPA組織，鼓勵更多華人積極參政議政，融入美國主流，積極為亞太裔群體維權發聲。