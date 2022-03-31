防疫情、抗通脹 幫幫忙向華人社區發放愛心物資

幫幫忙基金會將於4月3日上午11:00至下午1:30在洛杉磯華僑文教中心停車場舉辦愛心發放活動。（幫幫忙基金會提供）

幫幫忙基金會今年春季在南加地區多次針對低收入家庭發放愛心物資和防疫用品，日前在蒙羅維亞市（Monrovia）與主流慈善機構合作派發600份生活用品，許多華裔 家庭也驅車至現場排隊等候物資發放，顯見如今經濟形勢下，華裔、亞裔 族群同樣需要關懷與幫助。基金會隨即安排將在4月3日（周日）在洛杉磯 華僑文教中心停車場，增加一次愛心發放行動，

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛表示，上一次的派發活動有不少民眾沒有領到物資，所以此次臨時向洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永商借場地，並緊急聯繫多家廠商，表達華裔、亞裔民眾在艱難時刻的生活需要，立即籌募到數百份善心物資，隨即安排在本周日再度舉行免費贈送行動，把物資切實送到需要幫助的華裔、亞裔家庭手中。

幫幫忙基金會4月3日即將發放的愛心物資和防疫用品包括：

贈送愛心大禮包有華人口味速食麵、冷凍韓國年糕、KN95口罩、一般口罩、消毒洗手液、酒精濕紙巾等

當天將採得來速（Drive-through）形式發放，民眾一律坐在車內領取，每輛車限乘兩個家庭以下。本次發放不查收入，但領取者務必帶ID身分證明及填寫簽收表格用筆，所有物品發完為止。

時間：四月三日（星期日）上午11:00至下午1:30

地點：洛杉磯華僑文教中心停車場

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