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洛縣華人密集區又傳出汽車開進餐廳　肇事者又是銀髮族

本報記者╱聖蓋博市報導
聖蓋博市一個商場，3月31日傳出一輛汽車開進中文招牌寫著「越南餐室」的餐廳。（讀者提供）
聖蓋博市一個商場，3月31日傳出一輛汽車開進中文招牌寫著「越南餐室」的餐廳。（讀者提供）

洛杉磯縣華人密集的聖蓋博市（San Gabriel City）的一個商場，3月31日傳出一輛汽車開進中文招牌寫著「越南餐室」的餐廳，目前尚不清楚這起事件有無造成任何人員受傷。

據悉，一輛由白髮婦女開的汽車，可能在當天上午10時左右撞碎了這家英文叫做Golden Deli San Gabriel的餐廳的玻璃門組合，整輛汽車並駛進餐廳裡，以橫向的姿態停擺在餐廳裡。

事發餐廳位於聖市西拉斯土那街815號（ W Las Tunas Dr），隔壁一家波霸店員工表示，她聽說事發於當天上午10點，但她當時還未上班，所以未聽到太多細節。由於她工作的波霸店未受到任何影響，因此正常營業。

而有現場目擊證人透過社交媒體表示，肇事的女駕駛員看來是一名白髮婦女。

洛縣華人密集的另一個城市阿罕布拉市（Alhambra ），去年11月18日（週四）下午1時26分左右，也曾傳出一輛汽車直接衝進一家中餐館的意外，造成現場六人受傷，其中三人傷勢嚴重，三人輕傷，事發後都被送往當地醫院接受治療。

據悉，當時這起意外肇因於肇事汽車的司機錯把油門當作剎車，且現場目擊證人指出，司機為年紀較大的華人。

有現場目擊證人透過社交媒體表示，肇事的女駕駛員疑似左邊坐在椅子上的白髮婦女。（讀...
有現場目擊證人透過社交媒體表示，肇事的女駕駛員疑似左邊坐在椅子上的白髮婦女。（讀者提供）

汽車 華人 越南

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