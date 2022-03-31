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南加路怒殺童案送審 男嫌恐終身監禁 華裔女嫌恐關四年

記者丁曙／聖塔安那綜合報導
路怒槍殺男孩案主嫌埃里茲和從犯李瑋（右）。（橙縣檢察官辦公室）
路怒槍殺男孩案主嫌埃里茲和從犯李瑋（右）。（橙縣檢察官辦公室）

2021年 5 月在南加55 號高速公路橙縣境內發生一起路怒槍殺事件，造成一名六歲男孩身亡。法官3月30日裁決兩名被告有能力接受刑事指控的審判，如果全部罪名成立，男主嫌埃里茲 (Marcus Anthony Eriz)面臨40年至終身監禁，華裔女從犯李瑋（Wynne Lee，譯音）加上被拘押一年的時間，最高四年刑期。目前男嫌被押不得保釋，女嫌電子監控保釋居家，他們訂 2022 年 4 月 12 日上午 9 點在聖塔安那法院出庭應訊。

去年5 月 21 日，住在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的 25 歲的埃里茲和23歲的李瑋，由李瑋駕車在上班途中與另一輛車發生爭執，埃里茲就向對方開了一槍，造成坐在車內、去幼稚園的六歲男童里奧斯（Aiden Leos）身亡。兩嫌並沒有停車，而是繼續前往公司照常上班。

路怒殺童案當時經主流媒體鋪天蓋地報導，警方重金懸賞緝兇，埃里茲被公司同事舉報，他擁有一輛警方公布的2018/2019白色Volkswagen Sportwagen的涉案汽車，並因此於6月21日被加州高速公路巡警局逮捕落網。埃里茲被指控涉嫌謀殺和向一輛有人的汽車開槍，李瑋被指控充當從犯，並在事後將隱藏的槍支藏在車輛中。但是，埃里茲和李瑋之前在過堂時透過律師表示，對面臨的指控不認罪。

目前，埃里茲被控犯有一項謀殺罪、一項向有人乘坐的車輛開槍的重罪，以及一項開槍造成重大人士身傷害和死亡的重罪。 如果所有罪名成立，他將面臨最高 40 年至終身監禁的加州監獄刑期。

李瑋（Wynne Lee）被控一項從犯重罪，和一項在車內藏有槍支的輕罪。如果所有罪名成立，她將面臨最高三年的加州監獄刑期和一年的橙縣監獄刑期。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，一個拿槍的怪物謀殺了一個去幼兒園路上的小男孩，僅僅因為在高速公路上被堵車。這起罪行的冷酷程度是無法形容的，這對作案鴛鴦清楚地知道殺死了一個六 歲男孩，但是繼續隱藏在眾目睽睽之下，不肯自首投案，這是不可原諒的。檢察官永遠不會停止為男孩艾登伸張正義，並且追究這對冷血殺手的責任。

路怒槍殺男孩案主嫌埃里茲和從犯李瑋（右）。（橙縣檢察官辦公室）
路怒槍殺男孩案主嫌埃里茲和從犯李瑋（右）。（橙縣檢察官辦公室）

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