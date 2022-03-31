洛縣購物中心夜班保安被殺， 遺體遭受鈍器外傷。（本報檔案照）

29日早些時候在洛杉磯 縣馬里布（Malibu）一個停車場被發現死亡的一名保安，30日確定身份，為58歲的Inge Baumbach，目前案情仍在進一步調查當中。

負責調查本案的洛杉磯縣警察 局凶案組30日表示，29日上午7時15分左右在馬里布太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）30000號街區發現的男屍，為Inge Baumbach。

一名在該地區工作的員工29日上午報告說，他看到一名反應遲鈍的男子被鮮血包圍。警方接報趕到現場時，發現Baumbach已經死亡。

警方調查後表示，受害人的上半身遭受了鈍器外傷，但他的確切死因仍在調查中。警方在現場沒有發現任何武器。

案發時Baumbach身穿保安制服。警方調查後表示，受害人當時應該是在該地點通宵工作。根據洛杉磯縣法醫記錄，受害人本周一剛滿58歲，第二天就遇害。受害人生前在太平洋海岸公路 30700 街區的一家購物中心擔任夜班保安。

目前本案由洛杉磯縣警警局凶案組接手調查。洛縣 警局Lost Hills分局30日在更新相關案情進展時表示，警方相信此案為一起孤立事件，馬里布居民和社區仍是安全的。

警方希望任何知道有關信息的人提供綫索，洛縣警局凶案組電話 323-890-5500，匿名舉報熱線800-222-TIPS (8477)。