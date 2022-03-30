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洛縣華人區「地下賭場」傳槍案1死 房東是華裔

國會眾議員與洛杉磯世界日報社長交流

記者楊青／洛杉磯報導
尋求2022年期中選舉連任的民主黨第38區國會眾議員桑切斯（Linda Sánchez，中），30日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）。桑切斯華人社區競選經理蘇王秀蘭（右）當天陪同訪問。（記者楊青╱攝影）
尋求2022年期中選舉連任的民主黨第38區國會眾議員桑切斯（Linda Sánchez，中），30日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）。桑切斯華人社區競選經理蘇王秀蘭（右）當天陪同訪問。（記者楊青╱攝影）

尋求2022年期中選舉連任的民主黨第38區國會眾議員桑切斯（Linda Sánchez），30日在拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，她對民眾對此波罕見的高通貨膨脹的痛苦感同身受，也正與國會一起推動美國發展多邊貿易聯繫，避免單一國家商業夥伴關係造成掐脖子的危機再次發生。她同時表示，新的38區涵蓋多個亞裔和華人聚集城市，希望傾聽亞裔社區聲音，為選民發聲。

桑切斯當天是在其華人社區競選經理蘇王秀蘭陪同下拜會世界日報。

2021年選區重劃之後，新的聯邦第38區，包括羅蘭岡(Rowland Heights)、哈仙達岡()Hacienda Heights)、諾瓦克(Norwalk)、惠提爾(Whittier)、拉米拉達(La Mirada)、蒙地貝婁(Montebello)、蒙特利公園(Monterey Park)、鑽石吧(Diamond Bar)、核桃(Walnut)、拉哈布拉岡(La Habra Heights)、南艾爾蒙地等城市。拉丁裔佔該區總人口60%左右，亞裔20%左右。

換言之，新的38區超過半數版圖都是新劃區域，2022年的期中選舉對於各黨派的候選人來說都是新的挑戰，桑切斯也不例外。

但桑切斯仍在38區占有相當優勢：她是民主黨在該區的老牌眾議員；現任優勢；拉丁裔優勢，該區民主黨數量占有優勢，拉丁裔選民人數比例很高，雙重加分；原來選區輻射周邊的地緣優勢仍然存在。

目前38區的登記競選人除了桑契斯之外，有共和黨核桃市長秦振國，諾瓦克無黨派人士Elizabeth Moreira，惠提爾自由黨人Adrian Flias Garcia。一般認爲，秦振國和桑契斯很可能是6月7日初選的兩名出線者，然後角逐11月8日的決選。

亞裔 民主黨 期中選舉

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