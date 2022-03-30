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洛縣華人區「地下賭場」傳槍案1死 房東是華裔

記者邵敏／天普市報導
房子後院地上散落著很多遊戲機電線。（記者邵敏／攝影）
房子後院地上散落著很多遊戲機電線。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人居民比例極高的天普市（Temple City），3月29日（周二）中午發生一起致命槍擊命案，一名西裔男子在一處「地下賭場」中槍死亡。本報記者30日探訪案發現場，找到這處華人區隱蔽的賭場，據知情人士表示，賭場的房東是來自台灣的華裔。

影音來源：記者邵敏

槍擊案發生在天普市Las Tunas Drive 9000號街區，靠近羅斯密大道，地處交通要道，是一個繁華的鬧市區。 29日中午12時20分左右，洛杉磯縣警局接到報案後趕赴現場，據警官Raquel Utley陳述，在一處「地下賭場」（illegal gambling establishment）內發現一名胸部有槍傷的西裔男子，男子當場被宣布死亡，年齡30歲左右，身分信息並未公佈。

➤➤➤洛縣華人密集城市槍擊案 1死

案發現場周圍華商林立，包括多家華人餐廳、快遞公司、理髮店、地產公司等，斜對面的廣場更是華人熟悉的休閒娛樂聚集地。華人區為何會有一家隱蔽的「地下賭場」，案發時究竟發生什麼，導致有人中槍身亡？

案發所在是一幢位於Las Tunas Drive的老建築，案發第二天上午，警方已撤離現場，但散落在房子周圍的黃色警戒線，顯示著這裡曾發生過重大案件。不時有路過的行人駐足停留，猜測房間內究竟隱藏著什麼秘密，才會招來這場致命槍案。

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附近一名不願透露姓名的華人業主W先生表示，這幢房子的主人是來自台灣的華裔，「我從來不知道這裡竟然有一處地下賭場，估計是最近一個月新開的。」據W先生介紹，這幢房子很有故事，幾年前是一家餐廳，因經營不善歇業，之後華人租借並在裡面種植大麻，被舉報離開，很長一段時間後，一家華人燒烤店入駐，但開業沒多久就被人舉報煙味太重又關閉。

W先生說，「燒烤店關門後，這幢房子一直空著，房東也找不到人願意租借，我以為到現在還是空關的，沒有想到什麼時候竟然開了一處地下賭場，還在大白天發生致命槍擊案。」據現場一名知情者透露，這幢房子不久前被來自好萊塢地區的中東人租借，每天晚上開始營業，夜夜燈火通明，但不知道人們具體在裡面做些什麼。

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槍案發生後的第二天，房子正門虛掩著，仔細看，門上的鐵鎖有被撬開過的痕跡，推開房門，裡面是狹窄黑暗的空間，看不清楚具體佈置。記者跟隨W先生來到房子後院，發現地上散落著很多電線，W先生說，這些東西看上去就是賭博遊戲機的裝置。後院外牆上裝著一個監控探頭，很明顯被人剛砸過。W先生說，案發前一天他來過這裡，一切都很好，顯然是案發當天遭人破壞。後院房門也開著，空空的房間裡散落著多把椅子，「看房間內的佈置，還有這些椅子，以及外面的遊戲機電線，顯然就是一處地下賭場。」

槍案發生當天，W先生碰巧外出，關了一天店面，他表示並不知情案件發生時的具體情況，直到第二天聽聞此案後十分震驚。他猜測，「有可能是裡面發生什麼口角，一言不合對方就開槍了。」從現場被破壞的門鎖、監控探頭來看，也有可能是有人特意尋仇報復。

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據W先生介紹，附近雖是熱鬧的華人區，但近幾年治安越來越差，「經常有遊民從我家店門前經過，有時候他們還會跑到我的店裡，打開冰箱找吃的東西。」W先生還說，他經營的小店已被入室盜竊多次，竊賊深夜破窗而入，偷走店裡的現金和電腦。

與案發現場一街之隔的另一名華人業主L先生表示，這裡平日往來的以華人為主，很少見到其他族裔。案發當天中午1時左右，L先生正好開車回到自己店裡，「我當時看到很多警察、警車將這個區域都封鎖了，但不知道什麼事，還看到幾名非裔年輕男子在現場附近出入，這邊很少看到非裔，不知與這起案件有無關係。」

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案發後，警方曾將Sultana Ave與Loma Ave之間的Las Tunas Drive整個街區封閉，期間居民改道通行。據一名讀者反映，直至案發第二天凌晨1時，他路過此處看到現場仍在封鎖中，十多輛警車停在馬路中間，警察仍在忙碌調查中。截至發稿前，警方尚無此案動機或嫌疑人的描述，任何知情者都可致電洛縣警局兇殺科，電話323-890-5500，或匿名電話800-222-8477，或在 lacrimestoppers.org在線提交。

3月29日中午，天普市華人熱鬧區發生致命槍案，一名西裔男子中槍死亡。（記者邵敏／...
3月29日中午，天普市華人熱鬧區發生致命槍案，一名西裔男子中槍死亡。（記者邵敏／攝影）
後院房門開著，空空的房間裡散落著多把椅子。（記者邵敏／攝影）
後院房門開著，空空的房間裡散落著多把椅子。（記者邵敏／攝影）
槍案發生在天普市Las Tunas Drive 9000號街區，靠近羅斯密大道。...
槍案發生在天普市Las Tunas Drive 9000號街區，靠近羅斯密大道。（記者邵敏／攝影）
警方證實槍擊案發生在一處「地下賭場」。（記者邵敏／攝影）
警方證實槍擊案發生在一處「地下賭場」。（記者邵敏／攝影）
房子正門的鐵鎖有被明顯撬過的痕跡。（記者邵敏／攝影）
房子正門的鐵鎖有被明顯撬過的痕跡。（記者邵敏／攝影）

華人 槍擊 警察

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