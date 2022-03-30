我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登通話澤倫斯基 再提供5億美元援助

一洲焦點／烏俄和談是緩兵？國會暴亂調查縮緊到川普

洛市取消進入室內須提供疫苗接種證明的強制令

本報記者╱洛杉磯報導
洛市取消進入室內須提供疫苗接種證明的規定。（本報記者╱攝影）
洛市取消進入室內須提供疫苗接種證明的規定。（本報記者╱攝影）

洛杉磯市議會3月30日（周三）以 13 比 1 票通過法令，廢除顧客進入室內場所和大型戶外活動須出示新冠（ COVID-19 ）疫苗接種證明的強制要求。該法令並通過使用緊急條款，意味著只要洛市市長賈西提簽字，並由市書記官辦公室公布後即刻生效；如果沒有緊急條款，原來的措施將繼續有效30天。

市議員博寧（Mike Bonin）是唯一反對取消強制令的立法人員。他表示仍然擔心新冠 （COVID-19 ）可能捲土重來。「我知道感覺就像我們走出了困境，感覺恢復了正常。但是有新的變種和新的菌株」，他說，BA.2變種正在傳播，不知道一個月或兩個月後會是什麼情況。

洛市原來要求 12 歲以上的人在光顧室內餐廳、健身房、娛樂場所、個人護理機構和一些城市建築時，須出示疫苗接種證明。同時也要求參加 5000 人或更多人的戶外活動時，須出示疫苗接種證明或新冠測試陰性證明。

這項於去年底生效的措施在執行上很不一致，因為大多須依賴企業來對顧客進行驗證。

市議會主席馬丁尼茲（ Nury Martinez ）介紹了這項廢除強制令的提案。他對反對廢除強制令的博寧的說法並非完全不認同，但認為市議會不得不重新審視強制令，因為「很不幸的是，我們必須學會和這種流行病共處」。但即使解除強制要求，洛市仍允許企業自願性的要求顧客提供疫苗接種證明。

另一方面，洛杉磯縣將於4月1日週五與加州政府宣布的做法一致，取消1000人及以上的室內大型活動比如像體育賽事或音樂會的參加者，須出示新冠接種疫苗證明或陰性測試結果。洛縣其實已經放棄民眾光顧在室內部分的酒吧、夜總會和休息室，或參加戶外大型活動時，須出示疫苗接種證明的要求。

但仍未放棄要求在醫療保健機構和集體護理機構的工作人員，必需提供疫苗接種或陰性檢測的證明。

儘管隨著感染和住院人數不斷減少，當局放寬了疫苗接種證明和室內佩戴口罩的要求。但縣衛生局官員繼續敦促民眾採取預防措施防止病毒傳播，並指出 BA.2子變體正在慢慢開始在本地擴展，很可能在縣範圍內站穩腳跟，就像是在東海岸和其他國家看到的模式一樣，因此在人潮多的地方即使未要求強制戴口罩，最好還是戴上口罩。

疫苗 口罩 洛杉磯

上一則

疫情後洛縣保險經紀增加三倍 旅行社老闆也帶員工加入

延伸閱讀

50多歲女打AZ亡獲600萬救濟 台疫苗理賠史上最高

50多歲女打AZ亡獲600萬救濟 台疫苗理賠史上最高
LAX第二、三航廈提早完工 4月開放

LAX第二、三航廈提早完工 4月開放
洛市華埠國泰老人公寓抗議遊行 要求改善居住環境

洛市華埠國泰老人公寓抗議遊行 要求改善居住環境
洛杉磯機場第二和三航廈翻新重建的新大樓竣工

洛杉磯機場第二和三航廈翻新重建的新大樓竣工
上班爛醉 洛杉磯市消防局高官退休年領22萬

上班爛醉 洛杉磯市消防局高官退休年領22萬
洛市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒

洛市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒

熱門新聞

醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05

超人氣

更多 >
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」
小S早猜到大S新男友是具俊曄 汪小菲氣炸：藥又吃多了？

小S早猜到大S新男友是具俊曄 汪小菲氣炸：藥又吃多了？