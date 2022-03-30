蒙特利公園市執行加州嚴重乾旱第二階段節水措施

蒙特利公園市通知居民，戶外草坪澆水禁止放任水量流失。（記者丁曙／攝影）

加州 各地已進入嚴重或極端乾旱的狀態，州長紐森 下令加州水資源管控委員會（State Water Resources Control Board）採取第二階段節約用水措施，達到節省用水20%的目標。蒙特利公園 市政府也向所有居民和在地企業發出通知，立即執行加州第二階段乾旱狀態的七條節水規定。

蒙市政府發出如下七條節約用水規定： 1. 室外灌溉僅限每週 2 天，即週一和周四。2. 在上午 9時 至下午5時，禁止戶外灌溉。3. 大雨後的48 小時內，不得進行室外灌溉。4. 室外澆水时禁止放任水量流失。5. 不得沖洗人行道、車道或任何鋪砌的地面。6. 所有破裂水管必須盡快修復。7. 洗車僅限於商業洗車場，或使用帶有關閉噴嘴的軟管。

在華人居民過半的蒙特利公園市，今年1 月份的用水消費量下降 9% ，從 2021 年的 170.75百萬加侖(million gallons)，下降到 2022 年的 154.79 百萬加侖。

有關節約用水的更多信息，請參訪 montereypark. ca.gov/614/conservation-education， 或致電 蒙市公共工程局626-307-1320。