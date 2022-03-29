我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

洛市華埠國泰老人公寓抗議遊行 要求改善居住環境

記者丁曙╱洛杉磯報導
羅省中華總商會主席莊佩源反對某些人虐待老人家。（記者丁曙╱攝影）
羅省中華總商會主席莊佩源反對某些人虐待老人家。（記者丁曙╱攝影）

「解除蔡啟光（的職務）」斗大的漢字橫幅，29日掛在華埠國泰老人公寓（Cathay Manor）門廊上；約150位七老八十的華人居民出動，舉著標語、柱著拐棍、喊著口號、在人行道上遊行示威，要求拒絕無良房東、改善公寓環境、重視老人權益、調查資金帳目，活動得到了廣泛的同情，受到多家主流媒體重視。

影音來源：記者丁曙

集會由華埠公平發展會（Chinatown Community for Equitable Development，CCED ）組織，召集人之一邵思安（Annie Shaw）指出，國泰老人公寓的所有者和經營者蔡啟光（Don Toy），被洛杉磯市檢察長指控涉嫌犯有 16項違反健康和安全的輕罪，以及違反緩刑的額外指控。 當天原定在洛杉磯高等法院出庭應訊和認罪，因此，公寓老人們聲援檢察長指控蔡啟光，在事發現場組織了該項抗議集會。雖然接連幾場聽證會都被延後，但是，大家都相信正義一定會得到伸張。

➤➤➤華埠國泰老人公寓 管理惡劣問題多

羅省中華總商會主席莊佩源指出，該公寓的問題由來已久，不安全、不衛生、髒亂差，樓內老鼠蟑螂橫行，排水管道堵塞、電線裸露，公寓居住環境日趨惡化，特別是去年電梯停擺數周，很多老人家出入要爬十幾層樓梯，十分辛苦甚至危險。這些老人家已經到了風燭殘年，他們在人生最後階段應該過得安全舒適，絕不能被某些人虐待。

CCED義工張景雄指出，國泰公寓居民協會已多次反映情況，向政府官員和檢察官寫信請願，要求解除蔡啓光的物業經理職務，對國泰公寓的資金狀況進行查賬，調查蔡啟光違反管理規定，玩忽職守的瀆職行為，收回老人公寓的管理權限，並要求洛市檢察官在法律允許的最大範圍內起訴他。他指出，國泰老人公寓並非是蔡啟光的私人物業，該公寓得到了聯邦住房都市發展部（HUD）老年人支持性住房計劃的租金補助，照顧低收入長者。

➤➤➤洛杉磯華埠無超市 耆老怨如處「食物沙漠」

在記者會上發言的代表還有老住戶譚汝衡、伍惠榮等人，要求不再被忽視，政府必須對國泰公寓和華埠低收入戶租戶負責，正視他們面臨的困境，解決問題。國泰公寓的所有權應歸屬於社區，繼續為低收入移民及老年人提供可居住和可負擔的住房

華埠國泰老人公寓門廊掛出斗大的漢字，要求解除經營者蔡啟光的職務。（記者丁曙╱攝影...
華埠國泰老人公寓門廊掛出斗大的漢字，要求解除經營者蔡啟光的職務。（記者丁曙╱攝影）
華埠國泰老人公寓居民們新聞發布會，抗議該物業的所有者和經營者蔡啟光濫用職權。（記...
華埠國泰老人公寓居民們新聞發布會，抗議該物業的所有者和經營者蔡啟光濫用職權。（記者丁曙╱攝影）
華埠國泰老人公寓的老婆婆們上街遊行，要求改善居住條件。（記者丁曙╱攝影）
華埠國泰老人公寓的老婆婆們上街遊行，要求改善居住條件。（記者丁曙╱攝影）
華埠國泰老人公寓的老爺爺們上街遊行，要求撤職查辦責任者。（記者丁曙／攝影）
華埠國泰老人公寓的老爺爺們上街遊行，要求撤職查辦責任者。（記者丁曙／攝影）

低收入 華埠 洛杉磯

上一則

洛杉磯機場第二和三航廈翻新重建的新大樓竣工

下一則

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

延伸閱讀

北加選區重畫4月15日完成 望民眾積極提意見

北加選區重畫4月15日完成 望民眾積極提意見
華埠尼克村漲租公聽會 居民抗議

華埠尼克村漲租公聽會 居民抗議
屋崙華埠民眾請願：麥迪遜廣場公園更名 紀念陳煥瑛

屋崙華埠民眾請願：麥迪遜廣場公園更名 紀念陳煥瑛

首位華裔 李慧華通過芝加哥市議會任命11區區長

首位華裔 李慧華通過芝加哥市議會任命11區區長
李榮恩訪華埠商家：當選首務改善治安

李榮恩訪華埠商家：當選首務改善治安
金屬氣球黏電線 屋崙華埠2000戶停電

金屬氣球黏電線 屋崙華埠2000戶停電

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05

超人氣

更多 >
你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
烏克蘭公布最詳細和平方案 克里米亞地位設15年諮商期

烏克蘭公布最詳細和平方案 克里米亞地位設15年諮商期