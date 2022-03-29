洛杉磯機場第二和三航廈翻新重建的新大樓竣工

洛杉磯國際機場（LAX）29日舉辦剪彩儀式，洛杉磯市長賈西提（ Eric Garcetti，右四）為翻修重建的第二航廈和第三航廈新中心大樓竣工剪彩。 （LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）29日舉辦剪彩儀式，慶祝翻修重建的第二航廈和第三航廈新中心大樓的竣工。該工程耗資23億元，新建區域預計4月之後陸續開放。

洛杉磯市市長賈西 提（ Eric Garcetti） 與洛杉磯世界機場 (LAWA) 和達美航空公司代表一起參加剪彩儀式。大樓計劃於下個月向公眾開放，隨後開放第三航廈新的大廳，2023年將會完成連接國際航廈的部分。整個項目原定於2024 年完成，得益於疫情，進度加快18 個月。屆時，旅客將享受現代化的體驗和航廈之間高效和無縫的體驗。

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新的大樓高度為四層，占地77萬平方呎，是航廈多年改造項目的一部分。其最終狀態將是一個擁有27個門的綜合大樓，將於 4 月 20 日向公眾開放。出發的旅客將通過新設施進入票務和值機、安檢和行李提取。 大樓圍繞現代、舒適和無縫的旅行體驗設計。售票櫃檯後面 250 英尺的 LED 動態顯示屏迎接客人。

與美國運輸安全管理局 (TSA) 合作，達美航空公司符合資格的旅客可通過使用他們的數字身份完全免提托運行李。擴建後的TSA安檢站將設有14條通道，使乘客能夠更快、更順暢通過安檢。未來可在完成安檢後，實現各個航廈的無縫通行。

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新的大樓具有廣泛的可持續性，注重環保。包括使用100%由再生水供應的非飲用水的低流量管道裝置。室內空間設計中使用低能耗材料，改善室內空氣質量，並設計涼爽屋頂以減少熱島效應並降低空調使用率。還包括在區域內採購的回收材料，並回收 75%的建築垃圾。

賈西提表示，LAX是洛市經濟實力的核心支柱，這次完工將讓LAX進入新里程碑，不僅會改變旅客體驗，且讓LAX成為世界上首屈一指的機場之一。

洛杉磯市市議員、旅遊和旅遊委員會主席Joe Buscaino表示，機場進行的現代化改造讓旅行體驗更加舒適，LAX將繼續成為本地經濟支柱。機場每年往來數以千萬計的旅客，預計2028年奧運會會有更多國際遊客湧入。