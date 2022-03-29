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亞利桑納州州參、眾議會均成立「台灣友誼連線」

洛杉磯訊
亞利桑納州州參議會代議長Vince Leach (R) 、議長Karen Fann (R) 、黃敏境處長及多數黨領袖Rick Gray (R)合影(左起，讀者提供)
亞利桑納州州參議會代議長Vince Leach (R) 、議長Karen Fann (R) 、黃敏境處長及多數黨領袖Rick Gray (R)合影(左起，讀者提供)

為展現對台灣與亞利桑納州強勁關係的支持，亞州州參、眾議會於3月28日分別成立「台灣友誼連線(Taiwan Friendship Caucus)」，並邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長參加成立典禮。

亞州州參議會30位成員中，共有22位成為「台灣友誼連線」創始成員，包括該連線共同主席—多數黨領袖Rick Gray (R)及少數黨領袖Rebecca Rios (D)，以及參議會議長Karen Fann (R)等。而在60位州眾議會成員中，共有22位是「台灣友誼連線」創始成員，包括該連線共同主席John Kavanagh (R)、Frank Carroll (R)、Diego Espinoza (D)、Jennifer Longdon (D)，以及州眾議會議長Russell Bowers (R)。

黃處長於成立典禮中致詞表示，自從2012年以來，亞州州議會多次通過決議案，支持台灣有意義參與國際組織及台美兩國建立更緊密的貿易合作關係。當天並將看到亞州州參、眾議會通過另一項決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定及台灣有意義參與國際組織。感謝亞州州參、眾議會對台灣的堅定支持。

黃處長指出，亞州州參、眾議會成立的「台灣友誼連線」，是美國各州成立的第12個友台連線，這代表著台灣與亞利桑納州的友誼進入新篇章，未來雙方友誼將會繼續強化茁壯。

黃處長表示，台灣與亞州的雙邊互惠關係持續深化，台積電在亞州的120億美元投資案不僅可以增進亞州的經濟，也會強化台美之間關於供應鏈的合作。

黃處長也指出，台灣甫獲「經濟學人智庫」評選為2021年全球第八強的完全民主國家、在亞洲排名第一，以及台灣全民積極參與對烏克蘭的人道援助，包括捐贈超過3000萬美元及包括藥品在內的各種物資等。

參與典禮的亞州州議會領袖，包括州參議會議長Karen Fann (R)、州眾議會議長Russell Bowers (R)，以及州參、眾議會「台灣友誼連線」的共同主席們，也在致詞中肯定台灣與亞州多年合作所達成的各項成就。他們期待未來台灣與亞州的夥伴關係能夠越來越強勁且緊密。

黃處長此行也分別在亞州州參、眾議會見證一項友台共同決議案的通過，州參眾議會領袖在議場內亦致詞歡迎黃處長蒞臨，該決議案展現對台灣有意義參與國際組織、台美雙邊貿易協定(BTA)及台灣和亞州雙邊合作的支持。

黃敏境處長與亞利桑納州州參、眾議會「台灣友誼連線」成員合影。（讀者提供）
黃敏境處長與亞利桑納州州參、眾議會「台灣友誼連線」成員合影。（讀者提供）
黃敏境處長在亞利桑納州州參、眾議會「台灣友誼連線」成立典禮上致詞。（讀者提供)
黃敏境處長在亞利桑納州州參、眾議會「台灣友誼連線」成立典禮上致詞。（讀者提供)
黃敏境處長在亞利桑納州州參、眾議會「台灣友誼連線」成立典禮上致詞。（讀者提供）
黃敏境處長在亞利桑納州州參、眾議會「台灣友誼連線」成立典禮上致詞。（讀者提供）

亞利桑納州 台積電 投資

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