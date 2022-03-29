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洛縣3月30日起提供第二劑新冠加強針

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣3月30日起將開始提供第二劑新冠加強針。（本報檔案照）
洛縣3月30日起將開始提供第二劑新冠加強針。（本報檔案照）

聯邦監管機構3月29日批准可以施打額外的新冠疫苗加強針，洛杉磯縣公共衛生官員隨即宣布，3月30日起將開始提供第二劑加強針給符合條件的居民。

聯邦食品暨藥物管理局3月29日週二批准了額外的加強針，輝瑞（Pfizer）和莫德納 （Moderna）新冠疫苗的第二劑加強針，將被授權給 50 歲及以上年紀，且第一劑加強針是至少四個月前施打的對象。

洛杉磯縣公衛局以下的疫苗接種點，3月30日週三起將向符合條件的居民提供第二劑加強針：

東洛杉磯的奧布雷貢公園（Obregon Park）；洛杉磯南部的泰德沃特金斯公園（Ted Watkins Park）；恩西諾的巴爾博亞體育中心（Balboa Sports Complex）；商業市的商業老年公民中心（Commerce Senior Citizens Center）；聖克拉麗塔的市場街中心（Market Street Center）；棕櫚谷綠洲休閒中心（Palmdale Oasis Recreation Center）；和諾瓦克藝術和體育中心（Norwalk Arts and Sports Complex）。

若想獲得更多有關這些注射地點的信息，可上網站LACounty.com。衛生官員表示，其他非縣級的注射場所也可能有可用的第二劑加強針。

洛縣3月29日宣布又有七人死於新冠肺炎，目前全縣共有3萬1626人死於新冠。另有541例新增確診病例，令全縣大流行確診總數達283萬1655人。

縣級醫院的新冠陽性住院患者人數繼續下降，截至29日下降至 321人，低於週一的 329人。接受重症監護治療的患者人數為57人，比一天前的 60 人少。

截至3月29日，新冠病毒檢測呈陽性的滾動日確診率為 0.7%，與過去兩周大致相同。

截至3月24日上週四，公衛局報告說新冠感染病例有所增加，歸因於Omicron 變體的一個分支 BA.2，它激發了冬季病例和住院人數激增。在 2 月 27 日至 3 月 5 日期間，洛縣BA.2亞變種占比14.7%，比前一周的 6.4%增加一倍多。

專家稱， BA.2 比 Omicron 的傳染性至少高出 30%，後者已經比原來的新冠病毒更容易傳播。

洛縣截至3月27日上週日，境內83% 符合條件的五歲及以上的居民，至少接種過一劑新冠疫苗，其中的75%人士完全接種疫苗。然而，五至11 歲兒童只有 30% 完全接種疫苗，是所有年齡組中最低的。

在非裔居民中，只有 55.4% 的人完全接種疫苗。而有58.9% 的拉丁裔居民，73% 的白人居民和 82% 的亞裔完全接種疫苗。

疫苗 洛杉磯 洛縣

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