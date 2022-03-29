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南加風暴中營救被困湍急河流的狗和主人 驚險插曲不斷

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
3月28日的暴風雨，導致一名女子和狗被困洛杉磯河，女子首先被救出。（KTLA5）
3月28日的暴風雨，導致一名女子和狗被困洛杉磯河，女子首先被救出。（KTLA5）

南加地區3月28日（周一）的暴風雨，導致一名女子和她的狗被困洛杉磯河（Los Angeles River），消防人員經過近兩小時的救援工作，成功將他們救出。期間，一名旁觀男子跳入河中救狗，被咬傷後送往醫院醫治。

據洛杉磯市消防局（LAFD）稱，救援工作從28日下午 2 時 13 分開始，一直持續到4 時左右。當時一名35歲的女子和她的狗，因暴雨被困在環球影城（Studio City）地區的洛杉磯河中。救援行動開始時，一名消防員使用繩索靠近河邊，試圖將救生圈遞給被困女子，但女子放棄救生圈，努力在水流湍急的河中救自己的狗。 LAFD 空軍部隊將一名救援人員從直升飛機上降落，30 分鐘內成功救出女子，隨後開始追踪這隻大型犬。

狗在河流下游被找到時，救援人員再次從直升飛機上降落並抓住它，但這隻受驚的動物與救援人員發生衝突並掙脫了。當直升機追踪狗並嘗試不同的救援機會時，地勤人員也被重新部署到河流下游共同執行任務。

期間，一名旁觀男子衝進水中參與救援，他當時緊緊地抱住了狗，但隨即和狗一起被捲入急速翻騰的河流中，並被狗咬傷。所幸，男子後來抓住LAFD放下的一根救援繩索，一名消防員降入河中，成功將男子救出。目前尚不清楚該男子是否與狗有任何關係。救援過程中，很多人聚集在河邊觀看，LAFD 建議人們不要進入河水中營救這隻狗，因為這會轉移消防部門的救援資源。

救援行動繼續緊張的進行，這隻狗在湍急的水流中行走，至少兩名救援人員進入河中試圖靠近，但狗轉身逃離。當消防員在Gilligan’s Island Road 和Gunsmoke Avenue追上這隻狗時，狗掙脫並朝相反方向跑，它再次被沖到河流下游中。

救援一直持續到當天下午 4 時左右，四名救援人員在狗被沖到下游時包圍了它，他們努力用繩索套住狗脖子，最後成功將它救到岸上。為防止受驚的狗咬傷工作人員，它被戴上口套，此前下水救援的旁觀男子因被狗咬傷已送往醫院治療。

事件發生之際，南加州正在經歷一場少見的大暴雨，大部分沿海和山谷地區的降雨量預計在 1 到 2 吋之間。

消防員近兩小時救援，最後成功將狗救出。（KTLA5）
消防員近兩小時救援，最後成功將狗救出。（KTLA5）
一名男子跳入河中救狗，被咬傷後送往醫院醫治。（KTLA5）
一名男子跳入河中救狗，被咬傷後送往醫院醫治。（KTLA5）

洛杉磯 暴雨 南加

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