南加救護車員工涉嫌在醫療運輸過程性侵青少年

河濱縣（Riverside County）一名救護車工作人員，因涉嫌在救護車運送途中性侵犯青少年而被河濱縣警局逮捕。（河濱縣警局示意圖，河濱縣警局臉書）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）一名救護車工作人員，因涉嫌在救護車運送途中性侵 犯青少年，而被河濱縣警局逮捕。

當局說，3月25日上週五， 22 歲的救護車工作人員安德森（Jason Dean Anderson），因涉嫌對一名被送往河濱縣醫院的青少年進行性侵犯而被捕。

河濱縣警局在新聞發布會上說，安德森是「美國醫療響應」（American Medical Response）公司的員工，定居 Wildomar。

縣警局發言人說，據悉，安德森在救護車後座執勤時，在醫療運輸過程中對這名青少年患者進行性侵犯，並且要求對方和他從事性行為。警方上週開始調查這件事，並以和一名未成年人發生性侵犯有關罪名逮捕安德森。目前他被關進穆列塔（Murrieta）一個拘留中心，保釋金 7萬5000 元。

「美國醫療響應」的發言人表示，該員工已被要求行政休假。該公司在收到相關指控後，對這些指控進行內部調查，並將事件報告給河濱縣警局進行進一步調查。「在我們的內部調查過程中，有問題的員工已被行政休假，並且自所謂的事件發生之日起就沒有工作過。在河濱縣警局的調查過程中，公司將全力配合」。

縣警局尚未公佈涉嫌襲擊發生在該縣哪個地區的詳細信息，但該案是由西南分局負責調查。

當局表示，可能還有其他受害者尚未挺身而出，鼓勵任何潛在的受害者聯繫西南警分局的調查員 Wesley Martinelli，電話是 951-696-3006。