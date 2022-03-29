我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

拜登：儘管俄入侵烏克蘭 美仍快速落實印太戰略

讓自己更美麗會上癮 南加華人迷上醫美幹細胞

記者張宏／洛杉磯報導
美麗讓人上癮。（讀者提供）
美麗讓人上癮。（讀者提供）

上了太空的貝佐斯，還投資研發抗衰老藥物Unity Biotechnology，讓很多人開始議論，上天入地已無法滿足有錢人啦，他們最想要的是長生不老。尤其是疫情催生這種情緒，在南加華人區，一些比較有經濟實力的人，疫情下不僅熱衷醫美，還迷上打幹細胞點滴，希望獲得更多的活力和精力。

華人黎小姐今年40多歲，她在疫情後每天面對自己，覺得很多地方不滿意，於是最近去台灣做了割雙眼皮、眼部肌肉提拉和開眼頭的三項手術。她說，手術花了5000美金，覺得很值得。與其等60歲以後再做，還不如趁現在年輕，恢復能力好，更自然。

疫情後，願意在醫美方面花錢的人不在少數，有些人甚至注射幹細胞，希望能讓自己更加有活力。醫美業者Michelle郭表示，幹細胞目前主要用做治病和美容，有些有錢的客人疫情後總覺得自己睡眠不好，精力不夠旺盛，或者想延年益壽，就開始注射幹細胞。

幹細胞注射有一定自然修復的效果，能讓健康年輕的細胞增加，因此早在一些富豪圈流行。一般客人的年齡層在40歲到60歲之間，客人有的是一年注射一次，有的甚至半年一次，注射一次幹細胞需要1萬元左右，因此多數都比較有經濟實力，還有夫婦一起做。

她說， 感覺疫情之後，人對醫療抗衰的現金投入越來越多，雖然客人還是還是女性居多，但注重皮膚保養護理抗衰老的男性也在增加。熱瑪吉和皮秒是最流行的項目，客人年齡層最多是30歲到60歲之間，抗衰特別多，而年輕人則注重皮膚健康。

在美國做臍帶幹細胞(MSC stem cell)由來已久，大多幹細胞用在治療骨科用途，對於要換關節的病人來說是福音，效果非常好。還有用在治療各種自身免疫性慢性病如萊姆病的病人身上，也有用在癌症治療方面。當然有一部分人用於抗衰老，不過需要慎選醫師。

在南加華人區，一些比較有經濟實力的人疫情下熱衷醫美，還迷上打幹細胞點滴。（讀者提...
在南加華人區，一些比較有經濟實力的人疫情下熱衷醫美，還迷上打幹細胞點滴。（讀者提供）

疫情 手術 華人

上一則

牙痛無健保 義診及時雨…免費洗牙拔牙 無需身分證明

下一則

南加救護車員工涉嫌在醫療運輸過程性侵青少年

延伸閱讀

49人總經理強調 球隊不會裁掉伽羅博羅

49人總經理強調 球隊不會裁掉伽羅博羅
外科醫師培訓機構 夏樂設北美總部

外科醫師培訓機構 夏樂設北美總部
抗衰老頂尖醫生陳惠萍推薦NeoGenPlasma凍齡醫學美容

抗衰老頂尖醫生陳惠萍推薦NeoGenPlasma凍齡醫學美容
法拉盛寧欣綜合診所提供飛機前24小時新冠肺炎核酸檢測

法拉盛寧欣綜合診所提供飛機前24小時新冠肺炎核酸檢測
影／「這間牙科爛透」 他不滿診療結果彈電吉他抗議

影／「這間牙科爛透」 他不滿診療結果彈電吉他抗議
芝大華裔科學家改造基因 移植皮膚治毒癮

芝大華裔科學家改造基因 移植皮膚治毒癮

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05

超人氣

更多 >
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜
她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠
威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」

威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」