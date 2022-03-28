加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州 最適合退休 養老的縣區都有哪些？排名如何？對於忙碌一生準備退休的人士來說，在哪裡最終安頓下來是最重要的決定。或許就如購買住宅一樣，最重要的事情說三遍，就是「地點」。根據分析共享資訊的網站stacker.com，加州最適合退休的前十名縣和其城市，並未包括南加的洛杉磯縣、橙縣、聖地牙哥縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣及范杜拉縣。

對於65歲以上年長者，更富有生活經歷，考慮問題也非常具體，即生活成本、政府公共服務、醫療保健設施、氣候整體條件、社區治安、戶外活動、餐飲場所、文化和娛樂機會等。而實際上，對於很多年輕人來說，這些因素在選擇新家時，也是需要充分考慮的。

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數據分析共享資訊的stacker.com利用Niche公司提供數據，編列了加州最佳退休縣名單，所有排名根據綜合主要因素，包括生活成本、醫療保健、娛樂和天氣等，當然地點至關重要。以下是前八名名單。

第一名 阿馬多爾縣（Amador County），適合居住地區：傑克遜市（Jackson）、艾奧尼市（Ione）、 薩特克里克市（Sutter Creek ）。

第二名 馬林縣（Marin Couty )，適合居住地區： 聖安塞爾莫市（San Anselmo）、科特馬德拉市（ Corte Madera）、 拉克斯波市（Larkspur）。

第三名 內華達縣 （Nevada County），適合居住地區： 特拉基市（Truckee）、 內華達市（Nevada City）、縣屬地派恩湖（Lake of the Pines）。

第四名埃爾多拉多縣（El Dorado County），適合居住地區： 縣屬地埃爾多拉多岡（El Dorado Hills）、縣屬地卡米諾（Camino）、南太浩湖市（South Lake Tahoe）。

第五名 卡拉韋拉斯縣（Calaveras County ），適合居住地區：天使 營市（Angeles）、 縣屬地瓦利斯普利斯（Valley Springs）、縣屬地卡拉維拉斯牧場（Rancho Calaveras ）。

第六名 沙斯塔縣 （Shasta County ），適合居住地區均為縣屬地，沙斯塔（Shasta）、 雷丁（Redding ）、伯尼（Burney ）。

第七名 圖奧勒米縣（Tuolumne County ），適合居住地區：索諾拉市（Sonora）、縣屬地特溫哈特（Twain Harte）、縣屬地莫諾維斯塔（Mono Vista）。

第八名 普萊瑟縣 （Placer County），適合居住社區： Olympus Pointe、Johnson Ranch、 Highland Reserve。

第九和第十名的縣分別是San Mateo County和 Plumas County。