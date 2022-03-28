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洛市老嫗房屋後院外變成遊民營堆滿垃圾 求助當局沒用

洛杉磯訊
遊民營地的物品多年來越來越多地堆積在Ponce的家後。（NBC電視台截圖）
遊民營地的物品多年來越來越多地堆積在Ponce的家後。（NBC電視台截圖）

洛杉磯市聖費南度谷最老社區Pacoima的居民、88歲的祖母Stella Ponce，近年來對住家後院外變成遊民營地感到頭痛，而隨著遊民營地的物品逐漸堆積如山，並堆在她家的柵欄上，也越發感到挫敗，不得不求助當局協助。

據NBC４電視台報導，Ponce擁有這處房屋超過50年，屋後就是118號高速公路。但遊民包括自行車、衣服、家具、垃圾等在內的物品，就散落在高速路的路堤上，一些物品並堆在她的柵欄上。

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這個遊民營地自2017年以來一直存在。她的家人們表示，他們曾試圖聯繫當局清理這些物品，但依舊堆積如山。「這地方正在後面堆積起來」，Ponce說，「遊民營變得越來越大。他們帶來了更多的垃圾」。

Ponce的孫子們也厭倦了不斷清理一些物品，並表示這引起了營地居民的憤怒。Ponce住在這所房子53年，但如今她說她在那裡不再感到安全。

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「我對加州交通局的問題是，『你會允許你媽媽這樣生活嗎？』」，女兒 Sandra Ponce-Martinez說，「不會，那你為什麼指望我媽媽會這樣生活？」她說她聯繫過市政府，但被告知高速公路路堤是加州交通局的管轄範圍。NBC聯繫了加州交通局和該市府，但尚未收到回覆。

遊民 加州 洛杉磯

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