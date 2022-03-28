「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

知名台式麵食連鎖店八方雲集（Bafang Yunji）26日在洛杉磯 縣工業市開設了美國的第一家分店，正式進軍洛杉磯市場。當被問及八方雲集來美開設分店的原因，八方雲集北美執行長Stephanie Peng說，八方雲集已在亞洲各地開設逾1300多家分店，所以來美開設分店是下一個擴張版圖最好的選擇。

Peng指出，該餐廳希望可以為台灣僑胞和對八方雲集熟悉的食客，帶來「吃起來很愉快，感覺更快樂」（that comfort food and that feeling）的感受。八方雲集雖然專注於台式美食，但也致力於服務所有族群，所以點心口味不會只針對華人移民，而是所有住在美國的人。

針對定價策略方面，Peng表示，八方雲集的經營模式一直都以低價和高品質美食著稱，所以雖然疫情和通貨膨脹帶來相當大的衝擊，但八方雲集還是希望繼續以可負擔的價格服務南加 居民。 「在整個亞洲，八方雲集的商業模式是人人都買得起，而且食物質量很好。我們想繼續把這個模式帶到美國，希望讓每個人都能負擔得起享用美味。所以這個價格是我們希望能夠實現非常有競爭力的價位」。

八方雲集也計劃在北美擴大版圖。這一家分店開完後，將會從南加州 的其他地區開始擴張。之後還會擴散到整個加州甚至整個美國，也將會提供特許經營（Franchise) 機會。

八方雲集自開店以來生意非常火爆，客人平均都需要等上一小時左右才能輪到點餐。食客Kelly表示，因為八方雲集新開張，也聽見許多人推薦八方雲集，所以想過來試試。另一名吃客Jasmine說，看見朋友在Instagram上傳了在八方雲集打卡的照片，深受照片中的食物吸引，所以不惜排隊也想試試。 Kelly也表示，雖然不希望排隊等待，不過因為新鮮感所以非常想嘗試八方雲集賣的食物。