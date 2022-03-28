南加賓士車超速駕駛撞牆 中裂成兩半 3人身亡

汽車撞擊時衝擊力非常大，碎片散落在街道和附近房屋的前院，相距數十呎。（CBS）

南加橙縣安那罕市（Anaheim）3月28日（周一）發生一起嚴重的交通事故，導致三人當場身亡。據悉，肇事車輛是一部賓士車(Mercedes-Benz)，超速行駛時撞到一堵牆，裂成兩半後著火燒毀。警方表示，這可能是當地 20 年來最嚴重的車禍 之一。

據安那罕市警察 局稱，交通事故發生在28日凌晨 2 時不到，具體地點靠近Harbor Boulevard 和 La Palma Avenue。一名警官說，「這可能是我 20 年來見過的最嚴重車禍之一。」

據調查，當時一輛賓士汽車 在十字路口超速行駛，失去控制後撞上旁邊的一堵磚牆，汽車在撞擊過程中迅速分裂成兩半，隨即撞到一個消防栓後著火。

事故發生時，附近正好有一輛警車在巡邏，警員目睹這輛賓士車飛馳而過，立即趕到現場將其中一名受害者從車裡拉出來，並試圖對他進行心肺復甦術，但救治無效，受害者當場宣告死亡。警方在一個前院發現另一人的屍體，而第三人在車內被燒毀。據悉，三名當場身亡的男子都在20多歲左右，身分尚未公佈。

汽車撞擊時衝擊力非常大，以致很多汽車碎片散落在街道和附近房屋的前院，相距數十呎。目前尚不清楚毒品或酒精是否是造成這起事故的因素，警方正在繼續調查中。