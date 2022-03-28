我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

路透：烏克蘭部隊傳捷報 收復基輔外圍城鎮伊爾平

華裔曾經歷九一一和汶川地震 養成這些危機防災意識

本報記者／洛杉磯報導
重量不到80克的迷你戰術手電筒，用於火場逃生及緊急狀況。（鄭宇斌提供）
重量不到80克的迷你戰術手電筒，用於火場逃生及緊急狀況。（鄭宇斌提供）

20多年來往來全球各地商務飛行的鄭宇斌（Nelson Jeng），親身經歷九一一事件、汶川地震和幾次的颶風襲擊，比別人多了些危機防災意識的他，每趟旅行的差旅隨身包，比別人多了些安全防護裝備。

幾十年來，見證兩次改變人類的航空旅行，他坦言，疫情後的航程，各方面都增加出許多成本與不確定性。

「同事總笑言，我的包就像多啦A夢百寶箱」，鄭宇斌的隨身包，就是個防彈背包，緊急時候兩秒可變成防彈背心。此外還有3III等級防彈板，可擋住一般手槍子彈。

背包內還有核生化等級防毒面具、濾罐、三支手機，與可在野外、海上不斷訊的衛星電話。他說，汶川地震和佛州颶風時，他碰上停電和基地台斷訊，衛星電話的確派上用場。

包內還有戰術收納包、迷你戰術手電筒、可當指南針使用的羅盤、可救人的硝化甘油片、快速凝血紗布、快速凝血粉、止血帶、各式電源、轉接頭等。

對他來說，20多年的飛行生涯中，九一一事件與疫情，是改變全球航空旅行模式兩個轉折點。談起九一一，鄭宇斌至今仍歷歷在目。

當時他在紐約就讀研究所，住處距離雙子星大樓約800呎。當天上午起床，鄭宇斌聽見大批救護鳴笛聲，看見電視上第一架飛機撞上大樓畫面後，他衝上住家天台，不遠處的雙子塔正冒著大量煙霧。

秉持曾在台灣擔任攝影記者本能，鄭宇斌立馬背著相機，衝到雙子星大樓下拍照，「拍完後馬上往回跑」。

當他狂奔回住處大樓，只感覺背後就像火山爆發般，南塔完全倒塌。隨著北塔跟著倒塌，鄭宇斌與同學們一面收拾細軟準備撤退，他們徒步撤退至校園，住進學校收容所。

九一一事件後，自2001年開始，每次搭機的安檢相當嚴格，檢查所有隨身物品，甚至拖鞋，人體掃描等。疫情後的航程，多了更多不確定性與時間、危機成本等。

他說，過去搭機總以短褲、短袖，棉衫等舒適穿著，疫情後不得不全副武裝，初期航程中甚至不敢用餐。

不同國家對待疫情的方式也不相同，甚至同一國家不同地方，都有其不同規定。鄭宇斌說，例如杜拜入境要求登機前48小時檢測陰性報告，但回美國則要求登機前24小時報告，飛中國需持72小時陰性報告，且只能在指定的單位採檢。

以中國來說，各省要求落地隔離的時間都不同，江蘇省28天，上海21天，若從境外進入南京，甚至需56天。

他說，去年一次飛無錫，抵達上海後隔離三天，轉往無錫第二間酒店隔離11天，再進入第三間酒店進行居家隔離。由於前兩次屬集中式管理，無法選擇酒店，「你被分到哪家酒店，就像是盲盒一樣，下了飛機才開箱。」

除嚴格的隔離限制外，「還要隨時做好可能因與確診者足跡重疊，再次被集中隔離的準備。」

談及日前中國東航發生令人遺憾的空難，鄭宇斌仍表示，相較汽車，飛機還是相較比較安全的交通工具。

鄭宇斌出差的隨身包內，有許多特殊防護裝備。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌出差的隨身包內，有許多特殊防護裝備。（鄭宇斌提供）
生化等級防毒面具與濾罐。（鄭宇斌提供）
生化等級防毒面具與濾罐。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌出行必帶的衛星電話。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌出行必帶的衛星電話。（鄭宇斌提供）

疫情 九一一 颶風

上一則

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

下一則

南加賓士車超速駕駛撞牆 中裂成兩半 3人身亡

延伸閱讀

龍捲風重創四州滿目瘡痍 路州派國民兵救災 州長紛宣布緊急狀態

龍捲風重創四州滿目瘡痍 路州派國民兵救災 州長紛宣布緊急狀態
停辦兩年 世貿中心爬樓大賽6月5日回歸

停辦兩年 世貿中心爬樓大賽6月5日回歸
AAA：汽車保險 冰雹索賠案最多

AAA：汽車保險 冰雹索賠案最多
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
艾妲重擊 長島屋主：聯邦補助不夠

艾妲重擊 長島屋主：聯邦補助不夠
天氣預警僅英文、西語 詹樂霞籲增中文等語種

天氣預警僅英文、西語 詹樂霞籲增中文等語種

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
奧斯卡得獎完整名單出爐 最佳電影「樂動心旋律」

奧斯卡得獎完整名單出爐 最佳電影「樂動心旋律」