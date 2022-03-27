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洛城華裔研究生罹患白血病 尋求捐血和骨髓配對者

本報記者╱洛杉磯報導
上面有機構Be The Match字樣的貼文，呼籲民眾救她一命。（本報記者翻拍）
上面有機構Be The Match字樣的貼文，呼籲民眾救她一命。（本報記者翻拍）

近日在華人的社群媒體有不少人轉發一則白血病患者徐凱恩（ Caryn Hsu，譯音）急需輸血救命的貼文，希望有意捐血者，打電話到「希望之城」（City of Hope） 626-218-7171 預約捐血時間，為等候骨髓配對的徐凱恩爭取時間。同時也希望民眾向Be the Match報名接受骨髓配對測試。

另一方面，根據KTLA，31 歲的徐凱恩直到六週前，仍處於她生命的黃金時期。這位南加大研究生從紐約搬到洛杉磯後，在適應新環境時的某一天，她發現耳朵後面長出腫塊，例行體檢證實她患有白血病。她說，她從未想過自己會生病。從那以後，她一直在接受化療，但她需要進行骨髓移植，而她家人的骨髓都不能和她匹配。

她完全康復的唯一希望，是通過一個國家系統找到一個完美的捐贈者，Be the Match 登記處已介入幫助領導捐贈者登記活動，包括近日在聖塔摩尼卡的一個。

Be the Match 的 Chris Cheng 說，大約只需要一個人的五分鐘時間。他們在手機上填寫一些信息，然後該機構會向他們郵寄一個拭子套件。而對於像徐凱恩這樣的患者，他們唯一能戰勝這種診斷並存活下來的機會，是在公眾幫助下，因為在登記處找到匹配亞裔的機率只有約 47%。

徐凱恩也向社區提出請求：如果您可以考慮進行擦拭和測試骨髓配對，那真的很簡單，不但免費而且真的很容易。如果您與我不匹配，也許您與其他人匹配，並且可以挽救他們的生命。

根據在社交媒體上轉發、上面有Be The Match字樣的貼文指出，白血病有30多種，徐凱恩得的是兒童容易患的那種，而她已經31歲，治癒率只有30+%。不過，如果配合治療可以達到75%，她剛剛接受第一次化療，殺死白血球的同時也殺死紅血球；所以，在一連串的療程中必須不斷輸血，Caryn 是B型、RH:+, 也可以接受O型血（RH +,-皆可）。

該機構說如果您想幫忙卻血型不符，也可以捐給其他病人，因為疫情期間，到處都在鬧血荒。

欲了解更多信息，可訪問 Be the Match 網站：https://my.bethematch.org/s/join?language=en_US&joinCode=swabforcaryn&refUrl=ENDREFURL。

上面有機構Be The Match字樣的貼文，呼籲民眾報名測試骨髓配對救她一命。...
上面有機構Be The Match字樣的貼文，呼籲民眾報名測試骨髓配對救她一命。（本報記者翻拍）

社群媒體 南加大 亞裔

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