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上海分兩區封控搶菜潮再現 形同封城民情沸騰

民調：烏克蘭人所受恐懼愈大 戰鬥意願愈強

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

本報記者／洛杉磯報導
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

中國上海本地時間3月27日（周日）晚發布最新通告，由於新冠感染數據直線上升，接下來一段時間，上海浦東、浦西兩地將接連實施全民封閉式核酸篩查。這一消息傳來，遠在大洋彼岸的一些南加華人跟著慌了手腳，他們有太多至親好友都居住在上海，那個城市的疫情牽動著這些華人的心。

據上海發布《關於做好全市新一輪核酸篩查工作的通告》，自當地時間3月28日早上5時起，上海市將以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。封控區域內，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。同時，保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，但不得進入住宅社區。

家住洛杉磯縣的Z女士，父母姐妹都定居上海，洛杉磯時間27日一早天還沒亮，Z女士就收到姐姐從上海發來的消息，「我們突然接到緊急通知，所有醫務人員晚上12時前必須趕到醫院駐守，浦東浦西接下來不再通行。」Z女士姐姐是上海的一名牙醫，最近一段時間當地感染病例激增，全市大部分醫務人員都被調配到一線做核酸檢測，姐姐所在的牙科門診也暫時關閉，前去支援一線疫情。

讓Z女士心疼的是，幾個星期以來姐姐沒日沒夜工作，多次表示身體、心態已近崩潰，姐夫上班的單位也在一線抗疫，至今十多天沒有回家，十歲的孩子一人在家上網課，無人照顧，爺爺奶奶也被封在自己居住的小區，無法前來幫忙。

上海當地時間3月27日深夜，Z女士姐姐接到通知需馬上趕往醫院駐守，但她所在的小區一天前出現確診病例，按照規定，小區人員已不能出入，哪怕特批逆行的醫務人員也必須在拿到核酸檢測後才能出門。Z女士說，「姐姐現在兩頭為難，同事都已趕到醫院駐守，準備接下來一段時間不再回家，但小區保安不讓她出門。醫院後來打電話說，只要核酸報告一出來，馬上會特派120救護車接姐姐去抗疫一線。」

洛杉磯的Shirley也是一早被上海閨蜜的電話吵醒，閨蜜稱自己在最後幾分鐘，從浦西的公司一路狂奔趕回浦東居住地，「差幾分鐘，我就要被關在黃浦江那頭回不來了，還好在小區關閉前回到家，及時做了核酸檢測，不過家裡沒有太多屯糧，不知接下來幾天如何度過。」Shirley在電話中安慰閨蜜，問是否需要從洛杉磯寄一些物資去上海，但閨蜜表示，遠水救不了近火，再說快遞也面臨管控，寄的東西能不能收到也是個問題。

據上海市衛健委27日通報，前一天，全上海新增45例新冠肺炎本土確診病例、2631例本土無症狀感染者，本土感染人數已連續兩天突破2000例大關。政府當天宣布新規，自28日5時起，以黃浦江為界，上海浦東先行「實施封控」，展開核酸篩查，4月1日5時解封；第二批浦西4月1日3時起「實施封控」，4月5日3時解封。此舉到底算不算封城，民眾議論紛紛，官方26日曾指出，因上海在中國經濟發展中有重要功能，甚至對全球經濟都有影響，因此堅持不封城。如今以黃浦江為界，浦東、浦西接連「實施封控」，此舉應不算全面封城。南加不少華人來自上海，心繫故鄉疫情，希望親人朋友能早日回到正常生活。

上海一市民稱自己在隔離的最後幾分鐘，從浦西的公司一路狂奔趕回浦東居住地。（網民提...
上海一市民稱自己在隔離的最後幾分鐘，從浦西的公司一路狂奔趕回浦東居住地。（網民提供）

洛杉磯 檢測 疫情

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