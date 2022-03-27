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洛縣改善交通安全的Durfee立交分隔工程10萬工時零受傷

畢柯立維拉市訊
阿拉米達東區走廊運輸交通建設計劃Durfee Avenue立交分隔工程近日慶祝10萬工時零工傷紀錄。工程從2020年1月開工至今，沒有人員傷亡。（SGVCOG提供）
阿拉米達東區走廊運輸交通建設計劃Durfee Avenue立交分隔工程近日慶祝10萬工時零工傷紀錄。工程從2020年1月開工至今，沒有人員傷亡。（SGVCOG提供）

洛杉磯縣阿拉米達東區走廊運輸交通建設計劃道菲街（Durfee Avenue）立交分隔工程，近日慶祝10萬工時零工傷紀錄。耗資 1.078億元工程從2020年1月開工至今，沒有人員傷亡，該項工程預計今年夏季前全部竣工。。

位於畢柯立維拉市（Pico Rivera）Durfee Avenue 的立交分隔工程耗資 1.078億元，位於Whittier Blvd以北和 Beverly Blvd以南地段，是聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）建設的阿拉米達東區走廊工程項目（ACE） 的一部分。該項目包括19個公路-鐵路立交分隔和安全改進工程，沿著大運量的跨州ACE貨運鐵路走廊興建。

Durfee Ave是阿拉米達東區走廊工程立交分隔最後五個項目之一，目前已完成10萬個工時，預計今年夏季前全部竣工。

聖蓋博谷政府聯盟基建委員會主席、鑽石吧市議員Nancy Lyons、聖蓋博谷政府聯盟基建項目主任兼總工程師沈之駿均表示，實現10萬個工時零工傷紀錄，反映了優秀的團隊合作精神和每個人對工地安全的重視。

阿拉米達東區走廊立交分隔工程，主要是為避免火車與汽車碰撞事故，減少火車汽笛噪音以及應急車輛出勤時間，提高每日車流量1萬3600輛的鐵路公路交匯口的交通安全。根據聯邦鐵路管理局記錄，從1981年以來，阿拉米達走廊上的Durfee Ave鐵路與公路交匯區先後發生九起碰撞事故，共造成四人死亡。該項目完成後，也期望減少因等待火車通過的空轉車輛造成的尾氣排放，且預計每天減少交通阻塞時間。

到2025年，預計該路口每日通行的火車數量，將由目前的49列增長至91列。

阿拉米達東區走廊運輸交通建設計劃Durfee Avenue立交分隔工程近日慶祝1...
阿拉米達東區走廊運輸交通建設計劃Durfee Avenue立交分隔工程近日慶祝10萬工時零工傷紀錄。工程從2020年1月開工至今，沒有人員傷亡。（SGVCOG提供）

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