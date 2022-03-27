洛縣民眾出售手機 線下交易時卻被女賊空手套白狼

亞凱迪亞（Arcadia）市近日發生多起盜竊案件，多數為入室盜竊和郵箱盜竊。（檔案圖）

洛杉磯縣華人密集的亞凱迪亞 市（Arcadia）民眾出售手機 ，線下交易時卻被女賊空手套白狼。亞凱迪亞（Arcadia）市近日發生多起盜竊案件，多數為入室盜竊和郵箱盜竊。

在17日下午1時，位於西Duarte路600號街區發生盜竊詐欺，一名受害人在網上出售iPhone手機，他安排和買家在這裡交易。對方是一名30歲到35歲的非裔女性，雙方見面後，對方要求查看手機，表示要將自己的sim卡插入看是否可以使用。只見這名女性拿著電話，就往自己的深色轎車走去；等受害人反應過來，她已駕車離開。受害人丟了手機，欲哭無淚，只能報警，此案目前在調查中。

盜竊案依然是亞市的主要犯罪類型。在13日早上7時23分，位於東Duarte路144號的Boulevard Cleaners發生盜竊，盜竊時間是12日晚上，有人砸碎了商店的前玻璃門，但幸運的是，嫌犯沒有進入室內或偷走任何財物。在14日下午4時47分，位於東Huntington大道332號的Cosmo Prof店員發現，發現一名臨時工進店偷了洗髮水。嫌犯是一名西裔男性，戴著黑色帽子，身穿襯衫和灰色運動褲。

15日上午9時35分，El Dorado街200號街區發生車輛盜竊，監控錄像捕捉到一名嫌疑人進入受害者的車子，然後帶著裝著衣服和手袋的大口袋逃跑。嫌疑人是一名身材魁梧的白人女性，棕色頭髮，穿著綠色夾克。受害人的財物被盜不久，有人用她的信用卡購買。在當天上午11時12分，San Simeon路800街區的一處住宅發生郵件盜竊。受害者在他的郵箱中找到了一個包裹，其中包含從亞市和庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）被盜的郵件。受害者一個價值約160元的包裹也被偷。

18日下午1時04分，西Huntington大道900號街區的一間公寓發生盜竊，監控錄像拍到一名年紀在40歲到70歲的亞裔 男子在給公寓一個住戶送餐時，順手牽羊偷了受害人露台的家具 。

3月19日晚上8時21分，西Woodruff路500號街區的一處住宅發生盜竊，在前日晚上7時30分和晚上8時10分之間，有人砸碎後玻璃門，企圖入室盜竊。但嫌疑人最終似乎沒有攜帶任何被盜財物逃跑。