華裔愛好與眾不同：17年收藏逾2000張自己的實體登機證

整理好的飛機座椅。（鄭宇斌提供）

17年來收集超過2000張實體登機證是什麼概念？若以高峰期，年飛150趟至160趟航班來說，平均每兩、三天就飛一趟。

擔任建築師設計事務所合夥人，來自台灣定居佛羅里達州奧蘭多的鄭宇斌（Nelson Jeng）因工作需要，常年搭機飛往全球各地，包括洛杉磯 。自2004年起，他一張不漏的保留每趟飛行的實體登機證，至今已超過2000張，「還不包括某些包機航班」。

人生大半時間與飛機密不可分的他，去年疫情 期間，特別買了組飛機座椅回家，當作自己對過去20年來飛行的一種紀念。

日前才從杜拜返回奧蘭多住家的鄭宇斌，大學畢業後，2000年到紐約工讀休閒管理碩士，2002年開始其飛行生涯。

他說，任職的建築事務所主要業務是設計主題公園，客戶遍佈全球各地，全球各洲，許多航空公司都有其飛行足跡，光是聯合航空飛行里程，至今即累計近200萬哩。

截至2022年3月，鄭宇斌走過全球146個機場 ，包括美國近40個機場，中國超過50個，台灣七個。

2004年他開始收集登機證，「17年，365天一張不漏」他說，即使2016年後多用電子證，「我還是會特別請地勤人員打印實體登機證給我。」

2013年至2019年，是鄭宇彬飛行高峰，年均搭乘超過百趟航班，一年近半時間，下榻在全球各地酒店。「有一陣子平均每個月只有兩周在美國，另兩週在中國、歐洲等其他地方。」

2020年疫情爆發，鄭宇斌的飛行次數一夕間趨近於零，登機證只剩兩張，去年則多了五張登機證。

2000多張登機證，儼然是個小型航空時代的紀錄。有已經消失台灣的復興航空登機證，被達美航空併購的西北航空登機證，還有早期不同艙等，不同顏色的聯合航空登機證等。每張代表著不同的回憶與故事，「當然還有血淚史」。

他笑言，自己曾瘋狂的一天飛四個城市。「早上抵上海開會，11時與客戶約在福州機場開完會後，又趕回上海虹橋機場，與團隊再飛成都。」

他也曾從上海飛台灣時遇上颱風，最後一刻改買上海飛東京的機票，再從東京飛台灣。

去年2月，鄭宇彬從ebay上，以不到400元買下一張達美航空公司波音767經濟艙兩人座飛機座椅，還附上原班機的安全需知和點餐單。

「很多朋友笑我，是不是疫情不能飛，買張椅子回來過乾癮」，鄭宇斌說，這幾年來，他陸續收集機上物品，救生衣、機上餐盤、餐具等，他還計畫買台機上餐車，「舊的一台約300、400元，新的話約千元上下。」

他說，ebay上可找到舊客機拆解出來販售的物件，很多人喜歡買回家當擺飾，光是機上座椅，就有兩人、三人座，經濟艙或商務艙等款式，還有救生衣、窗戶等，「連飛機上的逃生指示牌都有人賣」。

收到飛機座椅後，鄭宇斌用高壓水，仔細清洗座椅每個角落後快速吹乾，將煥然一新的座椅放在家中一角，上面擺上飛行雜誌、盥洗包與小枕頭等。

如今，這張與機艙等比例還原的座椅，儼然成了親友來訪最佳拍照點。

鄭宇斌說，疫情或改變之後的航空商務旅客，「過去的航空飛行恐回不去。」對他而言，這張飛機椅，代表的是過去20多年航空旅程的回憶，也是種紀念。