FASCA橙縣分會青年講座 培養國際視野未來外交小尖兵

華視新聞主播王乃伃(右)參與FASCA橙縣分會月會，與青年文化志工分享傳媒工作經歷。（橙僑中心）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會3月26日在橙縣華僑文教服務中心舉辦模擬聯合國 非政府組織NGO青年講座。蔣翼鵬主任勉勵學員在後疫期多參加跨區域及跨領域線上講座，培養國際視野，成為僑居地外交小尖兵。春季月會由聯合國NGO泛太平洋暨東南亞婦女協會(PPSEAWA International)國際副會長張珮鑾擔任培訓月會講師，以聯合國CSW 66青年論壇研討問題為主軸模擬座談會。

僑務委員張珮鑾表示，2022年聯合國婦權委員會青年論壇特別關心世界和平、氣候變遷、環保及災難處理等世界公民連結區域合作主題。她強調，民主自由是臺灣最有價值的軟實力，期望青年大使結合「臺美好朋友」工作團隊共同推動僑民外交，將臺灣價值及文化帶給美國社會大眾與主流社會，讓世界看到臺灣的良善力量。張珮鑾歡迎華視新聞主播王乃伃參與FASCA橙縣分會月會，並與學員分享親身所見所聞的傳媒實戰經歷。她以模擬聯合國非政府組織青年研討會「elevator pitch」為例，討論如何在巧遇關鍵人物的極短分秒時間，有效率急智行銷及聚焦共同話題優勢，加深對方印象。

助理導師高郁翔分享高中求學期間返回臺灣參加「僑商青年國際志工服務營」，與來自不同僑區僑青到花蓮消防局及紅十字會培訓學習，除了擔任老人院等慈善機構義工，營隊期間難得能到鄉野協助農民採收農作，高山區攀岩體能訓練更讓他印象深刻，他鼓勵新學員熱心志工服務，保有強健體力助人，能將臺灣國際化醫療及危機狀況救生處理等應變經驗，分享給僑居地友人。

目前在加州大學 柏克萊分校就讀的助理導師張天馨，分享2021參加 Senior FASCA線上遠距研習班學習如何善用網路，課程講師包括Youtuber、雙語主播及青年創業家帶領小組探索多元跨文化溝通、臺灣高科技、國際外交關係，及未來青年競爭力等互動式教學。

助理導師陳莉婷也分享2021年參加舊金山3天培訓感想，包括非營利組織運作、財務規劃管理及行銷等課程。研習期間亦邀請臺裔市長分享參與主流從政心得，大會也安排矽谷導覽行程，也有機會與其他地區學員交流及體驗多元臺灣文化。

當天副會長杜貞儀、青年文化志工于德翔還以華語聯手演出布袋戲，一方面讓現場24位青年志工感受臺灣布袋戲文化，一方面也以有趣的對白，向大家介紹臺灣的健保、僑務委員會的僑胞卡。

月會的尾聲，諮詢導師何佳琪則贈送乾洗手液給所有學員，提醒大家後疫期即使完成疫苗注射，仍養成洗手及保持安全社交距離的衛生習慣，保護自己及身邊所有人，成為愛地球且有責任心的世界公民。