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PCC將取消網版印刷和電腦圖形課程 業界和師生齊反對

記者秦祖意/綜合報導
PCC將取消網版印刷和電腦圖形課程，引業界、居民和師生反對。（本報資料圖）
PCC將取消網版印刷和電腦圖形課程，引業界、居民和師生反對。（本報資料圖）

巴沙迪那學院(PCC)理事會於本月投票通過了取消網版印刷和電腦圖形學課程的提案，使得這些課程將不再存在。據星報消息，這兩項課程深受當地居民、業界及師生歡迎。加州理工學院的工程師、当地業主和卸任教職員工稱，取消這兩項課程違反了大學章程希望重新考虑。該計劃支持者甚至將取消課程描述為社區犯罪。 然而，學校理事會堅持認為，該決定是在按照巴沙迪那學院的既定程序進行徹底審查後才做出的。

在 PCC理事會於 3 月 17 日投票之前，十幾名已經完成這些課程的受益人，聯合起來就該計劃吸引高中輟學生、火箭科學家和長期業主發表講話。其中一名受益人說，他在課堂上的時間讓他能夠以藝術家的身份環遊世界，這與他在大學牆壁上塗鴉的歲月相去甚遠。

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退休教師Kristin Pilon Cuatt在3月17日的公開會議上說，許多PCC學生都屬於經常想錄取的大學生群體——低收入學生、有色人種學生、非傳統思想家。而即將被取消的圖形傳播藝術課程曾經讓這些人有機會學到專業知識，並且在過程中培養自信心和專業感。

其他的發言者將撤裁課程描述為對當地社區的「犯罪」。而PCC理事特別助理Alex Boekelheide說，學院的教職員工和行政部門是直到確定該舉措合法後，才決定停止提供圖形傳播藝術課程。

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Boekelheide 通過電子郵件表示，該項目自 2019-20 學年以來就沒有提供課程，上一次向學生頒發證書是在 2016-17 學年。據他的說法，該學院的設計媒體藝術課程（Design Media Arts program）已經為學生提供了在平面設計和相關領域就業的類似途徑。該校的視覺藝術和媒體研究部門裡的其他課程也提供相關技能培訓。他也表示，校方是在對招生、課程、人員配備和勞動力市場需求進行仔細分析後才決定終止課程的。

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