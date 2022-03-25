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加州議會將租房驅逐禁令再延長至今年7月1日

記者秦祖意／洛杉磯綜合報導
加州議會將租房驅逐禁令延長至今年7月1日。(GettyImages)
加州議會將租房驅逐禁令延長至今年7月1日。(GettyImages)

加州立法會於3月24日宣布，將原定於今年4月1日結束的驅逐禁令，延長至7月1日。加州眾議會2179提案將會保護於3月31日前申請租房援助計畫的租戶。這項提案旨在保護租房援助計畫申請者的住房保障，以及給予州政府更多時間寄出租房援助金給於申請者。

2021年期間，加州州政府共得到了52億美元的聯邦經費支持租房援助計劃，其中的26億美元需要分配給市政府。房東或租戶均可以申請這項租房援助計畫，但需要提供疫情相關影響的證據才有資格申請。該計劃旨在優先保護面臨最大驅逐風險的低收入居民，並可以支付所有的拖欠租金和水電費。

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根據加州公共政策研究所 3 月份的一項民意調查顯示，71% 很可能投票的選民認為住房負擔能力是一個大問題，44%的受訪者表示他們都有困難支付房租或抵押貸款。根據加州預算和政策中心的數據，今年 1 月和 2 月，48%的低收入租房者難以支付房租。

這項立法不會改變 3 月 31 日申請租金援助的截止日期，但會防止仍在排隊但尚未收到租金援助的租戶面臨驅逐。民主黨議員Tim Grayson表示，現在讓這些加州人被驅逐或失去租金收入是殘忍、浪費和不公平的，因為他們已經完成了要求他們做的一切，而且他們的緊急租金援助的分配迫在眉睫。

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根據加州政府的相關數據，在申請援助的 48萬9879 戶家庭中，有 21萬4247 戶已獲得援助。加州已經支付了 24.6 億美元的救濟金，平均每戶租金援助總額為 11,488 美元。

加州政府已於2021年11 月再向聯邦要求 19 億美元的援助金。至目前為止，聯邦政府已向加州分發了 2 億美元，但加州政府預計很快會有更多資金到位。

立法者於 2 月也批准放寬了一系列租房援助計劃的申請限制，包括放寬租房援助計劃申請者的申請資格。加州住房和社區發展廳（Department of Housing and Community Development）副主任Geoffrey Ross說，這項放寬使问州處理分發緊急租金援助的速度加快了 25%。在該立法實施以前，該機構每周需要處理10,000 筆付款。

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這項新法案將取代加州所有區域的驅逐令法案，以制定更統一的驅逐保護標準。加州公寓協會（California Apartment Assn. ）公關主管Mike Nemeth表示，該立法將「使加州保持一致的驅逐保護標準」。

Nemeth也說，加州公寓協會有信心州政府能夠在 6 月 30 日之前處理所有目前還未解決的租金申請並支付適當的款項，使AB2179提案成為最後的延期。

加州 租金 低收入

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