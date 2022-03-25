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疫情大流行第一年 洛杉磯縣人口流失16萬全國最多

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
新冠疫情和仇恨亞裔犯罪導致洛杉磯縣人口流失。（本報檔案圖片）
新冠疫情和仇恨亞裔犯罪導致洛杉磯縣人口流失。（本報檔案圖片）

新冠疫情改變了加州大城市的人口結構，洛杉磯舊金山的居民大幅下降。人口普查局24日（本周四）公布的數據顯示，在 COVID-19 大流行的第一年，洛杉磯縣失去了大約 16萬居民——比全國任何其他縣都多。但洛杉磯縣約有 1000 萬人口，因此人口損失略高於 1%，而舊金山為 6.7%，紐約為 6.9%。對於洛杉磯縣亞裔社區來說，仇恨犯罪行為也是導致亞裔居民遷移的原因之一。

美國人口普查局週四公佈的數據顯示，從 2020 年 7 月 1 日到 2021 年 7 月 1 日，加州整體淨損失近 262,000 名居民，其中洛杉磯縣的人口流失最大：15萬9621人。全國第二大縣級單位紐約，人口流失了約 11萬1000人。調查結果描繪了一個不斷變化的加州圖景：房價飆升、出生率下降和更多人選擇在家工作等因素，導致了人口流動。

洛杉磯和舊金山的人口大幅遷出，突顯出加州的住房危機和人口資源正在重塑兩個最大的城市。加州公共政策研究所的人口統計學家強生（Hans Johnson）說：「我們正處於加州人口增長非常緩慢甚至可能出現負增長的新時代，確實對加州的一切都有影響——從我們的生活方式到關閉哪些學校，再到我們可能需要多少容量來建設交通網絡，最終到住房等。」他認為， 「從人口角度來看，加州和洛杉磯縣正在經歷的這種損失是一場巨大的風暴，造成人口變化的所有因素，導致加州和洛杉磯都呈現出下降趨勢。

數據顯示，加州幾乎所有的人口流失都是由國內移民造成的，這意味著大多數選擇離開加州的人們，通常是為了尋求更多的負擔得起的住房和工作機會，或者與家人一起搬家。

加州 洛杉磯 舊金山

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