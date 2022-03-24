華人女博士遭擊斃 警方有無不當執法？ 3律師三種看法

圖二。李燕持刀衝出房門後，警員開槍，圖為她中槍時剎那的畫面。（警方視頻截圖）

聖地牙哥華人 女博士李燕（Yan Li，音譯）因拖欠房東協會（HOA）費用 ，與上門遞送驅逐令的警方發生衝突慘遭擊斃。大約45分鐘的整個僵持過程最後在警方的連續射擊中落幕。華人社區連日來後續發酵討論，聚焦在警方在本案執法是否得當，不僅民眾各執一詞，華人律師也各有看法。

蔡玟慧律師指出，警放開槍的目的是要制止一個刑事案件發生，用適當的武力制止當事人對自己或對他人安全造成危害，所以警員使用武力的時間和力度，都非常重要。

蔡律師表示，當事人在開槍的現場所處的位置，也對本案的判斷有影響。從錄像上看，當時女當事人將警察 從家中追到大門口，並衝出房門刺傷警員，其他警員覺得她會對更多人造成危險，這一點可能可以證明警察開槍的合法性。但如果加入當事人可能有精神病的考量，警方則不能把她當作正常人來看待，因為兩者的行為反應是不一樣的。當時人有沒有精神病？或警察當時有沒有時間和可能知道對方有精神病，都是有待進一步調查和確定的因素。如果警察可以判斷或知道對方有精神病的話，開槍之前要更加謹慎。

劉龍珠律師認為，華人女博士在事發時過激的反應造成送命，自己當有責任，但是她有責任並不意味著警察沒有責任。他認為，當事人和警方在本案中都有責任。

他表示，如果光看當事人拿著刀子衝出房門並刺傷警察，警察被迫開槍將其擊斃這一段錄像，警方開槍當然屬於正當防衛，制止犯罪，全無責任。但如果看整個過程，事情可能會有改變。

劉龍珠認為，在當事人與警方對峙的45分鐘，警方有多次機會可能可以避免這宗命案的機會，從最初一名警察送驅逐令到李家，李女手中持刀，警方持槍，雙方互相要求對方放下武器無著，到警員要求增派警員，最後四人進入李家，雙方交鋒進一步激化，到最後當事人拿刀刺向警員和警方連續開槍。他認為，這期間的每一步警方都有退一步調整的可能，如果警方能夠做到任何一步，情況都可能不一樣。此外，他也認為警方的開槍訓練方式應該改善，尤其是雖然知道對方手中有武器，到對方的武力明顯不如警方，應該制服即止，無需打成塞子。

但郝琦律師質疑，關鍵是怎樣才是正當使用致命武力（Justifiable Use of Deadly Force）？如果警察的生命遇到明顯危險，像本案那樣已有警員叫喊被刺到，警方開槍，這種武力就是合法的。

她認為，從目前看到的資料，警察在本案中的執法合理合法。警員被起訴機會不大。但不等於當事人的家人不會在民事訴訟中起訴開槍警察個人，和所有參與的警察或者警署，尋求經濟賠償。