我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍收復馬卡里夫？竟是大內宣…現場仍砲擊不斷

前蘇聯軍官：俄犯錯誤將在2周內戰敗 台也是關鍵

迪奧為新香水在洛設快閃咖啡店 現場驚喜連連

記者張宏／比佛利山報導
頂樓的Miss Dior裝置，很適合拍照。（記者張宏／攝影）
頂樓的Miss Dior裝置，很適合拍照。（記者張宏／攝影）

迪奧（Dior）日前在洛杉磯舉辦沉浸式香水展，並開設七天快閃的咖啡店，面向大眾免費開放，不僅可免費拿小樣，品嚐迪奧專屬飲品和甜品，且買香水即送鮮花。

影音來源：記者張宏

Dior Beauty為慶祝新款Miss Dior香水發售，在南加西好萊塢的Millefiori Garden快閃七天，現場被佈置成花海，大家可欣賞美輪美奐的各色花卉，鼻子隨處都能聞到Miss Dior獨有的玫瑰香味，且由 Maria Grazia Chiuri 設計的高級定制禮服也現場展示。另外還專門佈置了一個以無限花朵為特色的鏡像藝術裝置，屋頂還有神秘驚喜，鮮花攤位、各種裝飾，讓參觀者尤其是女生們可以擺出各種造型拍照。

除了每個人都能獲贈香水和護膚小樣，迪奧還開設七天的快閃咖啡店。身穿粉色圍裙的猛男們現場為大家製作定制 Dior特飲，和各式玫瑰主題的甜品如可頌麵包、馬卡龍和牛油果等。難怪近日每天都有南加各地的時尚潮人聚集在這裡，其中不乏帶小孩的媽媽，也有不少華人

來自阿罕布拉的華人王小姐表示，在網上看到照片就很讓人心動，少女心爆棚。因為怕週末人多，特別在工作日和朋友來打卡，拍了不少美美的照片。玫瑰拿鐵很好喝，且買了一瓶香水，並贈送了鮮花，覺得參加這樣的活動，讓生活很有儀式感。

民眾可在官網上預約，展覽地點是8552 Melrose Avenue,Los Angeles，展覽日期是即日到3月27日早10時至晚5時。

藝術裝置展示。（記者張宏／攝影）
藝術裝置展示。（記者張宏／攝影）
人們可直接入場。（記者張宏／攝影）
人們可直接入場。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的潮人聚集在迪奧咖啡店。（記者張宏／攝影）
來自南加各地的潮人聚集在迪奧咖啡店。（記者張宏／攝影）
迪奧新推出的Miss Dior香水。（記者張宏／攝影）
迪奧新推出的Miss Dior香水。（記者張宏／攝影）
玫瑰可頌。（記者張宏／攝影）
玫瑰可頌。（記者張宏／攝影）
頂樓的鮮花攤位。（記者張宏／攝影）
頂樓的鮮花攤位。（記者張宏／攝影）
現場能全方位感受香氣。（記者張宏／攝影）
現場能全方位感受香氣。（記者張宏／攝影）
迪奧咖啡店限時七天。（記者張宏／攝影）
迪奧咖啡店限時七天。（記者張宏／攝影）
Dior日前在洛杉磯舉辦沉浸式香水展，並開設七天快閃的咖啡店，面向大眾免費開放。...
Dior日前在洛杉磯舉辦沉浸式香水展，並開設七天快閃的咖啡店，面向大眾免費開放。（記者張宏／攝影）

咖啡 南加 華人

上一則

世界晚報╱台外長：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭

下一則

華女遭擊斃只因欠3萬多HOA　而拖欠HOA和房貸後果相同

延伸閱讀

羅斯密商會首辦「給警察小費」 討論改善治安

羅斯密商會首辦「給警察小費」 討論改善治安
羅斯密商會首辦警民互動 討論改善社區治安

羅斯密商會首辦警民互動 討論改善社區治安
台灣歡迎觀光客 主打5月健行遊

台灣歡迎觀光客 主打5月健行遊
洛杉磯旅遊展回歸 台灣5月迎北美客登山健行

洛杉磯旅遊展回歸 台灣5月迎北美客登山健行
「大青樹下」首映 歸亞蕾講新移民家庭衝突

「大青樹下」首映 歸亞蕾講新移民家庭衝突
尾隨蘭博基尼 洛市中心持槍搶劫

尾隨蘭博基尼 洛市中心持槍搶劫

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
韓網盛讚大S美貌不輸全智賢 「難怪具俊曄忘不了」

韓網盛讚大S美貌不輸全智賢 「難怪具俊曄忘不了」
陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台