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奧斯卡禮品秀回歸 禮品更符合疫情後潮流

記者張宏／環遊影城報導
奧斯卡豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite）24日舉辦，現場聚集各個族裔的演員及贊助者。（記者張宏／攝影）
奧斯卡豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite）24日舉辦，現場聚集各個族裔的演員及贊助者。（記者張宏／攝影）

第94屆奧斯卡金像獎將於27日在洛杉磯隆重登場，在頒獎典禮前，主辦方和贊助商24日為所有在電影電視圈的演員和工作人員在環球影城酒店舉辦豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite），現場聚集各個族裔的演員及贊助者，不少都來自亞洲國家。禮物秀因疫情暫停兩年，可以感受到禮物種類更符合疫情後潮流：注重健康飲食和美容。

現場來自電影電視行業的演員們等名流聚集一堂，作為今年奧斯卡最佳電影大熱選擇的音樂劇電影「西區故事」，由奧斯卡名導史蒂芬史匹柏首度執導，影片中的演員Yurel Echezarreta和Isabella Ward出席了活動。 名流們在每個攤位前簽名和合影，現場還有橄欖油、巧克力等產品品嚐，及來自法國的葡萄酒商為大家提供法國葡萄酒。

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禮物秀因為疫情暫停兩年時間，今年再次回歸，禮物種類也更加符合疫情後的潮流，主打天然護膚品如精油、香皂、健康飲食如蘋果醋、橄欖油、低鈉的調料，還有網紅服飾飾品等應有盡有，讓大家眼花繚亂。

今年現場聚集不少來自日本和韓國的品牌，來自日本的貴婦品牌Rice Force（米之珀）主打抗衰老再生產品等，作為在日本流行數十年的產品，今年首次進入美國。其採用釀酒技術從有機稻米中萃取精華，含有高保濕效果。其中米萃精華系列尤其適合敏感肌膚。還有來自日本的Crystal Treats水晶糖果造型可愛精緻，由海藻、鮮花和水果等天然成分製成，質地外脆內軟。

專門為客人在電影和電視裡植入廣告的華人李霖表示，他們每年都會贊助該活動，過去兩年因為疫情停辦。今年增加了很多新產品和人氣單品，競爭激烈。希望給更多品牌展示機會，同時犒勞演藝圈的工作者。

日本的Crystal Treats水晶糖果造型可愛精緻。（記者張宏／攝影）
日本的Crystal Treats水晶糖果造型可愛精緻。（記者張宏／攝影）
今年增加了很多新產品和人氣單品，競爭激烈。 （記者張宏／攝影）
今年增加了很多新產品和人氣單品，競爭激烈。 （記者張宏／攝影）
現場還有為烏克蘭募捐的攤位。（記者張宏／攝影）
現場還有為烏克蘭募捐的攤位。（記者張宏／攝影）
奧斯卡豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite）24日舉辦，現場聚集各...
奧斯卡豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite）24日舉辦，現場聚集各個族裔的演員及贊助者。（記者張宏／攝影）
主打健康的橄欖油和陳醋。（記者張宏／攝影）
主打健康的橄欖油和陳醋。（記者張宏／攝影）
來自日本的貴婦品牌Rice Force（米之珀）主打抗衰老再生產品。（記者張宏／...
來自日本的貴婦品牌Rice Force（米之珀）主打抗衰老再生產品。（記者張宏／攝影）
今年奧斯卡最佳電影大熱選擇的音樂劇電影「西區故事」演員Yurel Echezar...
今年奧斯卡最佳電影大熱選擇的音樂劇電影「西區故事」演員Yurel Echezarreta（左）和Isabella Ward出席了活動。 （記者張宏／攝影）
手工製作的水果香皂。（記者張宏／攝影）
手工製作的水果香皂。（記者張宏／攝影）

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