奧斯卡禮品秀回歸 禮品更符合疫情後潮流

奧斯卡豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite）24日舉辦，現場聚集各個族裔的演員及贊助者。（記者張宏／攝影）

第94屆奧斯卡金像獎將於27日在洛杉磯隆重登場，在頒獎典禮前，主辦方和贊助商24日為所有在電影 電視圈的演員和工作人員在環球影城酒店舉辦豪華禮物秀（Oscar Gifting Suite），現場聚集各個族裔的演員及贊助者，不少都來自亞洲國家。禮物秀因疫情 暫停兩年，可以感受到禮物種類更符合疫情後潮流：注重健康飲食和美容。

現場來自電影電視行業的演員們等名流聚集一堂，作為今年奧斯卡最佳電影大熱選擇的音樂劇電影「西區故事」，由奧斯卡名導史蒂芬史匹柏首度執導，影片中的演員Yurel Echezarreta和Isabella Ward出席了活動。 名流們在每個攤位前簽名和合影，現場還有橄欖油、巧克力等產品品嚐，及來自法國的葡萄酒商為大家提供法國葡萄酒。

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禮物秀因為疫情暫停兩年時間，今年再次回歸，禮物種類也更加符合疫情後的潮流，主打天然護膚品如精油、香皂、健康飲食如蘋果醋、橄欖油、低鈉的調料，還有網紅服飾飾品等應有盡有，讓大家眼花繚亂。

今年現場聚集不少來自日本 和韓國的品牌，來自日本的貴婦品牌Rice Force（米之珀）主打抗衰老再生產品等，作為在日本流行數十年的產品，今年首次進入美國。其採用釀酒技術從有機稻米中萃取精華，含有高保濕效果。其中米萃精華系列尤其適合敏感肌膚。還有來自日本的Crystal Treats水晶糖果造型可愛精緻，由海藻、鮮花和水果等天然成分製成，質地外脆內軟。

專門為客人在電影和電視裡植入廣告的華人李霖表示，他們每年都會贊助該活動，過去兩年因為疫情停辦。今年增加了很多新產品和人氣單品，競爭激烈。希望給更多品牌展示機會，同時犒勞演藝圈的工作者。