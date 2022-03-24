喜瑞都市長胡張燕燕支持華裔市議員候選人黃正芬

唯一華裔參選人黃正芬。（黃正芬提供）

喜瑞都市華裔 市長胡張燕燕（Grace Hu）24日表示，支持華裔市議員候選人黃正芬（Jennifer Hong）當選，因為她在喜市不同的委員會總共服務14年，對市政有深刻了解，且定居喜市37年，除了在當地建立家園，辦公室也設在喜市，對社區很有感情，總希望讓喜市更美好，所以她認為黃正芬是最有資格和最佳的市議員候選人，希望當地華裔選民都能投票支持黃正芬。

胡張燕燕說，喜市自1992年開始一直有華裔市議員，除了反應當地的人口結構，在華裔居民遇到問題需要反應時，也有較快的管道得以伸訴。她在4月下旬任期屆滿後將不會再選，而以黃正芬在這次市議員選舉為唯一華裔，且學經歷俱佳等資歷來看，華裔選民有需要團結一致，讓她當選市議員。

黃正芬指出，她居住喜市近40年，對這座城市有深深感情。她認為城市迫切需要解決的問題是治安。她主張維持甚至增加洛縣喜市警分局的經費，增加巡邏；增強鄰里守望相助計畫，讓喜市的每個區都能參加這項計畫，市府並將全力支持警局派員協助鄰里成立這項計畫；支持義工巡邏計畫，並鼓勵更多義工參加這項計畫，與加強警民合作，以便市民外出旅遊時，義工巡警可以增加其住屋附近的巡邏。

黃正芬現任都市公園和休閒委員，2017年至2020年擔任城市規劃建築委員，更早前她是喜市的「讓自由響委員」（Let Freedom Ring Committee）。她曾於兩年前參選市議員，但當時因有另一位華裔市議員候選人，分散了票源。

黃正芬表示，她的競選焦點尚包括市政預算 、市容整頓、建設商住混合平價住宅、關心銀髮族，以及吸引年輕族群進駐，商業友善政策等。

她說，喜市在經濟繁榮方面很突出。在目前形勢下，必須強化社區治安，以及市政預算。在市容整頓方面，對一些行道樹要及時修整，有的樹木需要清理，也要補種其它樹種。州府要求城市建設平價住宅，市府也規劃了市區七個建築地點，她希望其中規模較大，在購物中心附近的平價住宅，能以商住混合形式，可以刺激消費，繁榮經濟。

黃正芬自上世紀80年代自台灣移民美國，她畢業於台灣政治大學。移民美國後，從事服裝進出口生意，還創辦自己服裝的品牌，事業有成，並積極投身社區公益活動。她雖然從事生意，但始終關心城市發展，不忘社區。疫情期間，她積極向年長者、醫院捐贈防疫物資。

喜市市議員選舉採取通訊投票 ，4月12日投票截止，有七位參選人競選兩個空缺，並有六位亞裔候選人，包括現任日裔市議員Frank Aurelio Yokoyama。 另外尚有Lynda Johnson、Sam Desai、Ernie Nishii、Rocky Pavone、Patricia Murray。