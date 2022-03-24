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南加前汽車製造公司亞裔經理 因索要500萬賄款被捕

本報記者╱洛杉磯報導
南加前汽車製造公司亞裔經理 因索要500萬賄款被捕。（Getty Museum）
南加前汽車製造公司亞裔經理 因索要500萬賄款被捕。（Getty Museum）

南加橙縣爾灣（Irvine）一名前汽車製造公司亞裔經理，因面臨聯邦賄賂共謀罪指控被捕；他被控向南韓一家公司索要500 萬美元，承諾將提供對方各種汽車零部件的巨額合同。

也被稱為徐布萊恩（Brian So，譯音）的46歲的徐永男（Hyoung Nam So，譯音），在大陪審團23日（周三）指控他受賄後，主動向聯邦政府投案。該案訂24日（週四）下午在洛杉磯聯邦法院過堂。

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起訴書稱，外國零部件供應商支付徐永男總額345 萬美元的現金；國土安全部調查員2017年 在洛阿拉米圖（Los Alamitos）一個私人金庫沒收 319萬美元，這筆錢被認為是來自賄賂計劃的收益。聯邦當局隨後將這筆錢退還給南韓當局。

作為在起訴書中被稱為「A公司」的密西根一家汽車製造商經理和團隊負責人，徐永男負責監督汽車零件的供應，以便用來替「A公司」的汽車製造內部。

據聯邦檢察官起訴書，2015 年 10 月，徐永男承諾提供南韓一家被稱作「B公司 」的零件生產公司合約，以換取500萬美元，且他要求全數現金。當年11月，B 公司所有者通過貨幣經紀人將 100萬美元現金轉到美國。這家貨幣經紀人也被列為共謀，他當時為了處理相關事情，隨後從洛杉磯開車到密西根州。

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起訴書說，B公司老闆在11月下旬從南韓飛往美國，並在密西根州特洛伊一家酒店與徐永男會面，當面將100萬美元現金給徐永男。

徐永男在收到100萬美元現金後，他發現B公司不是在爭取合同的多家公司中最低價的投標者，於是安排資料提供給 B 公司，以便其修改投標價。2015 年 12 月 8 日，徐永男建議A公司高管將合同授予B公司，高管從善如流當天就將合同授予 B 公司。

但徐永男因為尚未收到剩餘部分的賄款，並未立即通知 B 公司這個好消息，反繼續隱瞞信息，直到B公司所有者支付尾款。

起訴書稱，2015 年 12 月 20 日， B 公司所有者在底特律一家餐館交給徐永男245 萬美元的部分賄賂，這筆錢也是由前述共謀從洛杉磯開車送到密西根的。第二天，B 公司主管才被告知贏得合同。

起訴書指控徐永男一項共謀犯下聯邦基金賄賂罪，這項控罪與 A 公司透過聯邦救助計畫收到聯邦經費有關。他若被定罪，最高將被處以在聯邦監獄服刑五年的刑度。

聯邦檢察官指出，行賄的B 公司擁有人，將在南韓面臨賄賂控罪。

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