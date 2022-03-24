華裔博士開發仿真自動駕駛模擬平台 有望解決匯流擁堵

王子然開發的自動駕駛模擬平台，提升了自動駕駛安全度。（河濱加大）

南加州河濱加州大學 （UCR )機械工程專業博士王子然，因從小喜歡汽車 ，更對自動駕駛著迷。他在日常駕車看到高速公路車輛從不同匝道匯流時，因從匝道進入高速路主車道速度不同，導致主線道車子行進效率低，匯流時易發生車禍。他利用仿真駕駛平台模擬車輛匯流，對車速協調，提供自動駕駛車在匝道匯流技術的重要突破；這項技術對於日益普及的自動駕駛安全保障有重要意義，並可能緩解高速公路塞車。

王子然的靈感，來自平時駕駛以及對自動駕駛安全性的思考。他說，在一條高速公路上有很多匝道（ramp)進出，從匝道匯入高速路車流，駕駛人必須小心避讓，因為主道的車速較快，從匝道匯流的車必須避讓超速車。此時也容易發生車禍，駕駛缺乏安全感，行車效率也不高，也不利節能環保。

他舉例，從他住的橙縣塔斯汀市開車到河濱加州大學，正常路況只需約40分鐘，但平時總要耗費近兩小時，原因就是一路上的匝道車流匯入主車道所致。王子發想到未來自動駕駛普及時，所有從匝道進入高速道的車速，可利用大數據庫給予速度匹配協調，讓全部車輛行駛更順暢。

2018年6月至9月間，王子然到北加州豐田 信息技術中心實習，他的想法得到專家認同。他利用豐田公司提供的Unity遊戲引擎，按照自己的想法開發出仿真模擬自動駕駛平台，將自動駕駛高速公路匝道匯車，通過這個平台模擬演練證明確實可行。他的研究開發技術成果已於去年5月16日發表在國際汽車工程師學會期刊上，得到專業人士積極回應並引發討論。

業界人士認為，自動駕駛或未來十年在美國及一些發達國家逐漸普及，王子然發明技術更需實際應用檢驗。王子然表示，可採取過渡方式，即利用現已使用的先進駕駛輔助系統（advanced driver assistance systems )，將通過大數據庫已經匹配的行車速度發送到各駕駛手機，或投射到駕駛前面擋風玻璃上，讓駕駛按照匹配速度駕駛。這樣在自動駕駛未普及前，就可應用這項技術，實現高速公路車輛協同匯流。王子然談到鑽石吧市附近60號、57號公路匯流大擁堵，利用這項技術可能為解決交通大擁堵提供一個方法。

這項技術可採取對不同駕駛車速個性化訂制。他表示，即使大數據提供駕駛不同匯流匹配速度，但無法保證駕駛一定遵守提供的速度。為了減少誤差提高效率，在對不同駕駛個性差異獲取數據資料的前提下，讓速度匹配系統預測駕駛速度誤差，智能系統對誤差範圍也會適當調整，最終達到全部車流協同匯流的目的。目前豐田公司已在河濱市高速公路上，利用兩輛測試車對相關技術參數進行路面測試。

王子然來自中國重慶市，在北京郵電大學自動化專業本科畢業後，申請到UCR攻讀機械工程專業博士，並用三年時間完成五年博士學位。目前他已任職豐田公司位於矽谷的信息技術實驗室，專門從事自動駕駛和智能汽車研究。