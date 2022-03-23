南加華商為富比世全美第19大私企 全因員工高效、忠誠
富比世（Forbes）雜誌不久前公布的2021年全美百大私人企業中，總部位於芳泉谷市（Fountain Valley）的金士頓科技公司(Kingston Technology)名列第19名，也是加州唯一進入前20名的私人企業，金士頓科技公司創辦人孫大衛23日強調，金士頓科技成功的因素，大部分歸功於員工的高效率與忠誠度。
世界華人工商婦女企管協會南加州分會23日組團參訪金士頓科技公司，由公司共同創辦人兼總經理孫大衛接待。孫大衛在簡報中表示，金士頓科技公司自1987年成立以來，年營業額持續成長，新冠疫情期間更是屢創佳績，2021年營業額達155億美元，而公司全球員工僅3200人，平均每名員工的營收高達483萬美元，企業的高效率令許多知名大公司稱羨。
孫大衛指出，雖然金士頓以高效率聞名，在芳泉谷市的公司總部及工廠裡，卻見不到急著走路的人，感覺上好像工作很輕鬆。員工上班衣著簡便，外人看不出誰是主管。公司以尊重、信任員工的作法，營造出上下一心的共識，也表現在高效率的成長中。
負責金士頓公司全球閃存盤（flash drive）企畫業務的副總裁Ann Lo表示， 金士頓科技主要產品是電腦內存記憶體及閃存盤，產品行銷175國。由於公司文化以員工為重，員工經驗豐富，對產品及顧客了解深入，不但締造高業績，也經常被評選為橙縣工作環境最佳的公司。原本主修會計的她，進入金士頓27年，從未感受到玻璃天花板的限制，老闆指派她擔任企畫部門的工作，即使她難免犯錯也不在乎，讓她覺得很有發揮和成長的空間。為了配合全球各地的業務，她不必朝九晚五坐辦公室，可兼顧接送孩子的時間，但是在必要的時候，她心甘情願上班到半夜，這也是公司裡重要部門主管不乏女性的原因。
目前金士頓科技在芳泉谷員工約600人，雖然記憶體主要工廠在上海及新竹，芳泉谷的工廠仍有四條生產線，主要以必須在美國製造的產品為主，其中也包括一些機密產品，因此參訪過程中不可拍攝照片或錄影。金士頓科技為了接待世華工商婦女企管協會的「女強人」團隊，特別由該公司能講華語的五位高階女性主管陪同參訪工廠，與來訪的賓客交換工作及生活心得，讓世華南加州分會會員們感到格外貼心。
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