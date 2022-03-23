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洛市勞力士錶經銷商遇入室搶劫 但他已做這種防範

洛杉磯訊
Anthony Farrer在instagram上講述了事件經過。（擷取自instagram）
Anthony Farrer在instagram上講述了事件經過。（擷取自instagram）

23日凌晨，洛杉磯市警方正在尋找四名入室盜竊的嫌疑人，他們在西好萊塢山社區用槍指著一名高端手錶經銷商。

事件發生在當天凌晨1時左右，地點是Carman Crest Drive上的一戶人家。自稱Anthony Farrer的受害者表示，他確信自己是目標，因為他是一位知名經銷商，主營銷售勞力士手錶，通常一個手錶就價值5萬至6萬元，並擁有價值數百萬元的手錶庫存。

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Farrer說，他在社交媒體上也有很強的影響力，因為他常在上面展示手錶，這很可能使他成為目標。他最近從德州搬到洛杉磯開一家高端手錶店，並表示他正租住在此房。

據洛杉磯警察局警佐Guillen說，嫌犯在走進受害人家之前，將一輛轎車停在街上。Farrer說，他當時已經睡著了，這時入侵者闖入屋子，並向他提出具體要求。「提了很多需求，比如『背包在哪裡？手提箱在哪裡？』他們知道他們要找什麼」，Farrer說，隨後他被四名帶著槍的蒙面入侵者捆綁。

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Guillen證實，該事件中至少使用了兩支手槍。

Farrer說他沒有展示真正的勞力士手錶，而是展示了誘餌複製品（robbers decoys），因為他已經在這行工作很長時間，已為這種事情做好了準備。「我已經聽過這個故事一百萬次了。這只是我第一次真正經歷」。Farrer說，嫌犯最終帶著一個裝滿珠寶的小背包逃走了，但錢並不多。

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不過調查人員說，沒有強行進入房屋的跡象。Farrer認為這可能是因為他不小心有一扇門沒鎖。

警方最初表示，事件發生時受害人家裡有四名居民，但沒有其他受害者的詳細信息，也沒有受傷報告。

而警察到達後不久搜查了該地區，確定入侵者已經逃離，目前尚沒有對嫌犯或其車輛的進一步描述。

Anthony Farrer在instagram上常常分享手錶名車。（擷取自in...
Anthony Farrer在instagram上常常分享手錶名車。（擷取自instagram）

洛杉磯 警察 德州

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